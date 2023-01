Gvardiol o ljubavnim ponudama i uletima: 'Bilo mi je neugodno!'

Stoper hrvatske nogometne reprezentacije Joško Gvardiol (20) svojim atraktivnim izgledom privukao je pažnju brojnih žena tijekom Svjetskog prvenstva u Katru, a sada je priznao kako mu još nijedna nije osvojila srce.

- Zasad nijedna nije uspjela probiti obranu, uspješno se branim - rekao je.

Foto: In Magazin/Screenshot

Kad je na dočeku Vatrenih na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića stupio na pozornicu, brojne dame u publici počele su vrištati. Posvetile su mu transparente, a posebno se isticao onaj s telefonskim brojem.

- Sjedio sam iza s Brozom i Jakićem i bilo je svakakvih natpisa, malo mi je čak bilo i neugodno - kazao je za IN Magazin.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Otkrio je i kakve mu se dame obraćaju.

- Ima i malo starijih, ima i mlađih, ali dobro. Još sam mlad, imam dosta vremena, koncentriran sam na nogomet, a za budućnost ćemo vidjeti. Ima vremena - ispričao je Gvardiol.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Atraktivni Joško priznao je nedavno i kako se u posljednje vrijeme on i njegova obitelj teško nose s teretom slave.

- Nije ni njima bilo lako, ni mami, ni tati, ni sestrama. Puno toga se događalo u ta dva tjedna i ono što bi oni vjerojatno voljeli je da se taj 'hype' malo smiri, ali u redu. Malo sada vide kako je i meni - našalio se u razgovoru za RTL.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

- Ima vremena kada želim negdje otići sa svojim dragim ljudima do grada, a to je jednostavno nemoguće u posljednja dva tjedna, pogotovo nakon ovog ludila i Svjetskog prvenstva. Ali vjerujem da će se to sada smiriti i da će biti sve lakše - dodao je.

