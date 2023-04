Gwen Stefani izvela je svoj stari hit, a fanovi ju popljuvali: 'Što je ovo? Pa unakazila je pjesmu'

Pjevačica Gwen Stefani (53) našla se na meti kritika nakon nastupa na dodjeli nagrada Country Music Television 2023. u utorak. Gwen je otpjevala pjesmu 'Just a Girl' svog nekadašnjeg benda No Doubt, no mnogi smatraju da je izvedba bila prilično loša.

- Obožavam Gwen, ali ovo je bilo sramotno, unakazila je pjesmu - komentirao je obožavatelj na Instagramu.

Pjevačica je nastupila u duetu s Carly Pearce, a pjesma je bila u nešto drukčijem aranžmanu od onog na koji smo ju inače slušali.

- Koji se vrag tu događa? Žao mi je Gwen, ali ovo je kriminalno. Zvuči kao da silom pokušava izmijeniti svoj glas. Ne shvaćam zašto - pisala je pratiteljica na Instagramu.

Pjesma 'Just a Girl' izašla je 1995. i jedan je od najvećih hitova benda No Doubt, s kojim je Gwen nastupala na početku svoje karijere uz gitarista Toma Dumonta, basista Tonyja Kanala i bubnjara Adriana Younga.

