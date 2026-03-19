Svi su pričali o njoj! Gwyneth Paltrow o haljini s Oscara: 'Pa zbog nje nisam ni na WC mogla'

Glumica Gwyneth Paltrow (52) na ovogodišnjoj dodjeli Oscara pojavila se u atraktivnoj haljini i privlačila poglede. Sada je otkrila da je zbog zahtjevne haljine imala prilično nezgodan problem - tijekom cijele večeri nije mogla na WC jer su je, kako kaže, doslovno 'ušili' u haljinu.

Na dodjelu se vratila prvi put nakon više od deset godina, a za tu priliku odabrala je bijelu kreaciju modne kuće Giorgio Armani Privé. Haljina je imala duboke proreze sa strane koji su bili prekriveni svjetlucavom, prozirnom tkaninom. Zbog kroja koji prati liniju tijela i složenog dizajna praktički su je 'sašili' u haljinu kako bi joj pristajala.

Na snimci koja je objavljena na YouTube kanalu njezinog brenda Goop, glumica je pokazala kako se priprema za crveni tepih. U videu je bio i videopoziv s kćeri Apple, kojoj je pokazala haljinu.

- Prilično je jednostavna, ali je stvarno lijepa - rekla je o svojoj modnoj kombinaciji, dodavši da su je 'ušili' u nju, zbog čega cijelu večer nije mogla na WC.

No ta neugodna situacija nije ju spriječila da savršeno odradi svoju ulogu prezenterice i da izgleda vrlo elegantno. No zbog tih dubokih proreza zamalo je otkrila više nego što je planirala.