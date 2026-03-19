Svi su pričali o njoj! Gwyneth Paltrow o haljini s Oscara: 'Pa zbog nje nisam ni na WC mogla'
Glumica Gwyneth Paltrow (52) na ovogodišnjoj dodjeli Oscara pojavila se u atraktivnoj haljini i privlačila poglede. Sada je otkrila da je zbog zahtjevne haljine imala prilično nezgodan problem - tijekom cijele večeri nije mogla na WC jer su je, kako kaže, doslovno 'ušili' u haljinu.
Na dodjelu se vratila prvi put nakon više od deset godina, a za tu priliku odabrala je bijelu kreaciju modne kuće Giorgio Armani Privé. Haljina je imala duboke proreze sa strane koji su bili prekriveni svjetlucavom, prozirnom tkaninom. Zbog kroja koji prati liniju tijela i složenog dizajna praktički su je 'sašili' u haljinu kako bi joj pristajala.
Haljina je Gwyneth Paltrow zadala probleme
Na snimci koja je objavljena na YouTube kanalu njezinog brenda Goop, glumica je pokazala kako se priprema za crveni tepih. U videu je bio i videopoziv s kćeri Apple, kojoj je pokazala haljinu.
- Prilično je jednostavna, ali je stvarno lijepa - rekla je o svojoj modnoj kombinaciji, dodavši da su je 'ušili' u nju, zbog čega cijelu večer nije mogla na WC.
No ta neugodna situacija nije ju spriječila da savršeno odradi svoju ulogu prezenterice i da izgleda vrlo elegantno. No zbog tih dubokih proreza zamalo je otkrila više nego što je planirala.
