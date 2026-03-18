Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
Evo koje sve tretmane koristi Gwyneth Paltrow da bi ostala mladolika: Neki su bizarni...

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 3 min
13
Foto: Instagram

Glumica je poznata po tome što ne boji eksperimentirati s raznim wellness i beauty tretmanima. Tako je isprobala niz kontroverznih metoda u potrazi za pomlađivanjem i boljim osjećajem u tijelu

Admiral

Gwyneth Paltrow (53) poznata je po tome što ne boji eksperimentirati s najekstremnijim wellness i beauty tretmanima. Njena najnovija metoda? Terapija krvi s filterom, tretman u kojem se krv izvlači, filtrira kako bi se navodno uklonili toksini, a zatim vraća natrag u tijelo s dodatnom tekućinom. Za ovaj tretman Paltrow je platila oko 36.500 funti (42.000 eura).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Mladolik izgled 00:57
Mladolik izgled | Video: KanalRi

Prema njezinim riječima, nakon postupka se osjećala lakše i energičnije. No stručnjaci upozoravaju da se radi o medicinskoj proceduri koja se koristi za određene autoimune bolesti i poremećaje, a nema znanstvene potvrde da filtriranje krvi u wellness svrhu doista detoksicira ili pomlađuje tijelo.

10
Foto: SHUT
Ostali neobični i bizarni tretmani koje je isprobala

Ovaj tretman samo je jedan u nizu neobičnih metoda koje je Paltrow isprobala kroz svoj Goop brend. Među najpoznatijima su:

Vampirski tretman lica (PRP facial) - Tretman u kojem se koristi vlastita krv (plazma bogata trombocitima) za regeneraciju kože i smanjenje bora.

Foto: Instagram

Apiterapija - ubodi pčela - Paltrow je dopustila da je pčele ubadaju po koži kako bi, navodno, smanjila upalu i poboljšala cirkulaciju.

Cupping terapija - Na koži se stvaraju vakuum čašama, što ostavlja tamne krugove, a cilj je poboljšanje cirkulacije i detoksikacije.

Suho četkanje tijela - Kružnim pokretima četkom prije kupke potiče se cirkulacija i eksfolijacija kože.

Krema sa sintetičkim zmijskim otrovom - Navodno djeluje slično botoksu i učvršćuje kožu.

Sound bath meditacije - Terapija zvukom kristalnih zdjela za opuštanje i mentalnu ravnotežu.

Foto: Instagram

Hladna terapija i ledeni uroni - Extreme cold therapy za poboljšanje cirkulacije i otpornosti na stres.

Jade jaja - Kontroverzni tretman u kojem se jade jaja umeću u vaginu radi navodnog balansiranja hormonske energije.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Klistiri s kavom i detoks rituali - Goop je promovirao i klistire s kavom te druge detoks metode bez znanstvene potvrde.

Saune, slane kupke, aromaterapija - Infrared saune, kupke sa solju i sodom bikarbonom te aromaterapija za opuštanje i “čišćenje tijela”.

Thermage i laserski tretmani - Tretmani zatezanja kože radio-frekvencijama, koje Paltrow opisuje kao intenzivne, ali učinkovite.

Gwyneth je definitivno jedna od najekstremnijih wellness entuzijastica današnjice. Od vampire facials i apiterapije do terapije filtriranjem krvi, njezina filozofija je isprobati sve što može potencijalno poboljšati zdravlje i izgled.

Foto: Instagram

No stručnjaci upozoravaju: mnogi od ovih tretmana nemaju znanstvenu potvrdu, a neki mogu biti rizični. Iako Paltrow tvrdi da se osjeća bolje, važno je razlikovati wellness eksperiment od medicinski opravdanog tretmana.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026