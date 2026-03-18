Evo koje sve tretmane koristi Gwyneth Paltrow da bi ostala mladolika: Neki su bizarni...

Gwyneth Paltrow (53) poznata je po tome što ne boji eksperimentirati s najekstremnijim wellness i beauty tretmanima. Njena najnovija metoda? Terapija krvi s filterom, tretman u kojem se krv izvlači, filtrira kako bi se navodno uklonili toksini, a zatim vraća natrag u tijelo s dodatnom tekućinom. Za ovaj tretman Paltrow je platila oko 36.500 funti (42.000 eura).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Mladolik izgled | Video: KanalRi

Prema njezinim riječima, nakon postupka se osjećala lakše i energičnije. No stručnjaci upozoravaju da se radi o medicinskoj proceduri koja se koristi za određene autoimune bolesti i poremećaje, a nema znanstvene potvrde da filtriranje krvi u wellness svrhu doista detoksicira ili pomlađuje tijelo.

Ostali neobični i bizarni tretmani koje je isprobala

Ovaj tretman samo je jedan u nizu neobičnih metoda koje je Paltrow isprobala kroz svoj Goop brend. Među najpoznatijima su:

Vampirski tretman lica (PRP facial) - Tretman u kojem se koristi vlastita krv (plazma bogata trombocitima) za regeneraciju kože i smanjenje bora.

Foto: Instagram

Apiterapija - ubodi pčela - Paltrow je dopustila da je pčele ubadaju po koži kako bi, navodno, smanjila upalu i poboljšala cirkulaciju.

Cupping terapija - Na koži se stvaraju vakuum čašama, što ostavlja tamne krugove, a cilj je poboljšanje cirkulacije i detoksikacije.

Suho četkanje tijela - Kružnim pokretima četkom prije kupke potiče se cirkulacija i eksfolijacija kože.

Krema sa sintetičkim zmijskim otrovom - Navodno djeluje slično botoksu i učvršćuje kožu.

Sound bath meditacije - Terapija zvukom kristalnih zdjela za opuštanje i mentalnu ravnotežu.

Foto: Instagram

Hladna terapija i ledeni uroni - Extreme cold therapy za poboljšanje cirkulacije i otpornosti na stres.

Jade jaja - Kontroverzni tretman u kojem se jade jaja umeću u vaginu radi navodnog balansiranja hormonske energije.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Klistiri s kavom i detoks rituali - Goop je promovirao i klistire s kavom te druge detoks metode bez znanstvene potvrde.

Saune, slane kupke, aromaterapija - Infrared saune, kupke sa solju i sodom bikarbonom te aromaterapija za opuštanje i “čišćenje tijela”.

Thermage i laserski tretmani - Tretmani zatezanja kože radio-frekvencijama, koje Paltrow opisuje kao intenzivne, ali učinkovite.

Gwyneth je definitivno jedna od najekstremnijih wellness entuzijastica današnjice. Od vampire facials i apiterapije do terapije filtriranjem krvi, njezina filozofija je isprobati sve što može potencijalno poboljšati zdravlje i izgled.

Foto: Instagram

No stručnjaci upozoravaju: mnogi od ovih tretmana nemaju znanstvenu potvrdu, a neki mogu biti rizični. Iako Paltrow tvrdi da se osjeća bolje, važno je razlikovati wellness eksperiment od medicinski opravdanog tretmana.