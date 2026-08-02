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POKAZALA LUKSUZNI STIL ŽIVOTA

Gwyneth Paltrow prvi video na TikToku snimala u toplesu

Piše Magdalena Mucić,
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Gwyneth Paltrow prvi video na TikToku snimala u toplesu
Foto: Instagram
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Debitantski video prikazuje Paltrow na nizu luksuznih lokacija, od Pariza do talijanskog vrta. Montaža je prikazuje u krevetu bez majice i dok se opušta u kadi

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Oscarom nagrađena glumica i osnivačica Goopa, Gwyneth Paltrow, službeno je ušla u svoju TikTok eru. Svoj dolazak na popularnu društvenu mrežu najavila je zaigranim uvodnim videom koji je privukao pažnju nizom luksuznih lokacija i ironičnim humorom, javlja PageSix.

Foto: TikTok

Debitantski video prikazuje 53-godišnju Paltrow na nizu luksuznih lokacija, od Pariza do talijanskog vrta. Montaža je prikazuje u krevetu bez majice i dok se opušta u kadi. Kroz snimku ponavlja rečenicu "Samo sekundu, snimam TikTok" na nekoliko jezika, pojavljujući se u helikopteru, privatnom avionu i na brodu. Na kraju, video završava frustrirano pitajući: "Mogu li, molim vas, samo snimiti ovaj prokleti TikTok?".

Foto: TikTok

- Izgleda da sam sad na TikToku - napisala je u opisu objave. Paltrow se nedavno vratila glumi u filmu "Marty Supreme". Film je već 2024. izazvao veliku pažnju nakon što su se proširile paparazzo fotografije na kojima se ljubi s kolegom Timothéejem Chalametom. Glumica se našalila na račun reakcija svojih prijateljica.

​- Trebali ste vidjeti grupne razgovore mojih mama prijateljica kada su izašle te fotografije. Sve su mame bile prilično oduševljene - ispričala je glumica. Paltrow s bivšim suprugom Chrisom Martinom ima 22-godišnju kćer Apple i 20-godišnjeg sina Mosesa, a od 2018. godine u braku je s televizijskim producentom Bradom Falchukom. 

*uz korištenje AI-ja

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