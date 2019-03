Hadžihafizbegović je završio u bolnici: Ozlijedio se u predstavi

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović (57) hitno je prevezen u Opću bolnicu u Sarajevu nakon premijere predstave 'Sjećaš li se Dolly Bell' u Kamernom teatru 55, piše Dnevni avaz.

Hadžihafizbegoviću je pukao mišić. Još tijekom predstave povrijedio je nogu te je u trenucima zamjene scena intervenirala hitna pomoć.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Glumac je dvije trećine predstave igrao s teško povrijeđenom nogom, ali se to na njegovoj sjajnoj glumačkoj izvedbi nije moglo primijetiti, piše Dnevni avaz.

- Obavještavamo svu publiku koja je kupila karte za prvih pet predstava da su otkazane te će se odigrati u travnju - javili su iz kazališta. Predstava je inače izazvala ogroman interes publike u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Glumac je prijašnjih godina imao problema s oslabljenim vidom pa je 2017. bio na operaciji oka u Španjolskoj.

- Malo je ljudi znalo za to, jednostavno nisam to želio dijeliti sa svima. Stradali su mi stražnji očni živci i to je trajalo duže vrijeme. Moj vid bio je jako loš, nijedna dioptrija nije mi pomagala. Operacija je bilo vrlo složena zbog čega sam u Barceloni proveo 25 dana, a operaciju je radio čuveni oftalmolog Oscar Gris - rekao je za Gloriju.