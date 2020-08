Hadžihafizbegović: 'Prošao sam pakao. Imam svoju teoriju da korona nije bolest nego Sotona'

Kaže da se testirao nakon što je primijetio da ne osjeća okus i miris te je dobio pozitivan rezultat. Prva tri dana, govori glumac, osjećao se dobro, a onda je počeo suhi kašalj i teško disanje

<p>Da korona ne bira koga će zaraziti, dokazale su brojne poznate 'face' koje su pokupile virus. Jedan od njih je i bosanskohercegovački glumac <strong>Emir Hadžihafizbegović</strong> (58) koji je sada progovorio o tom iskustvu.</p><p>- Prošao sam pakao. Nisam htio od svoje korone raditi priču za portale, držao sam sve u medijskoj ilegali. Drugi nalaz mi je negativan, upala pluća se povukla. To što sam prošao i ta vrsta čistog egzorcizma... Imam svoju teoriju da korona nije bolest nego Sotona. Nevjerojatno što mi se dešavalo tih 14 dana - ispričao je za<a href="https://www.youtube.com/watch?v=3GpDVy8XtyI&feature=emb_title"> N1 televiziju</a>. </p><p>Zatim je rekao da se povukao u vikendicu u Mostaru čim su uvedene mjere te da je, s obzirom na to da da je dijabetičar i zbog toga spada u kritičnu skupinu, izbjegavao kontakte, no neke je osnovne obaveze morao obavljati. </p><p>- Mene stalno pitaju: 'Što misliš gdje si se zarazio?'. Ne znam, stvarno ne znam - poručio je.</p><p>Kaže da se testirao nakon što je primijetio da ne osjeća okus i miris te je dobio pozitivan rezultat. Prva tri dana, govori glumac, osjećao se dobro, a onda je počeo suhi kašalj i teško disanje. Dijagnosticirali su mu upalu pluća. </p><p>- Preporučeno mi je da legnem u bolnicu. Rekao sam da sam u samoizolaciji, u bolnicu nisam htio ići. Ja sam ovu neman preživio zahvaljujući dragom Bogu, doktorima i dobrim ljudima koji su skočili oko mene. Najkritičniji sam bio u vrijeme Bajrama. Nisam bio dobar nikako. Otežano disanje, visoka temperatura, malaksalost. Imao sam osjećaj da mi se kosti odvajaju od mesa - otkrio je.</p><p>Priznao je da ga je boljela i kosa.</p><p>- Nije to čak ni bol. Kao da vam je cijelo tijelo modrica, pa gdje god da se pipnete - boli. Imao sam gripe, teške, nema ovo veze s gripom. Za mene je to istjerivanje đavla - zaključio je.</p>