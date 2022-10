Hagrid ga je proslavio, povukao se iz javnosti i osamio, a po ovim ulogama ćemo ga pamtiti

Škotski glumac Robbie Coltrane preminuo je u 72. godini, a vijest je potvrdio njegov agent za The Guardian.

Glumac pravoga imena Anthony Robert McMillan rodio se u Škotskoj te je odrastao u predgrađu Rutherglen. Pohađao je školu 'Glenalmond', a školovanje je nastavio na Glasgowskoj školi za umjetnost. U početku se bavio slikanjem no tijekom vremena provedenog u školi, shvatio je da to nije za njega. Tada je odlučio nastupati u kazalištu te je imao vlastite komičarske nastupe.

Foto: Youtube/Screenshot

Svoju filmsku karijeru započeo je u filmu 'Waterloo Sunset' u kojem je glumio bjegunca iz staračkog doma. Nakon toga se krenuo pojavljivati u različitim televizijskim serijama. Nešto što mu je zasigurno pomoglo u glumi, bio je njegov poseban izgled. Uspon u karijeri započeo je pojavljivanjem u televizijskoj seriji 'Tutti Frutti'. Tada je počeo biti tražen, a dobivao je i sve veće uloge. Jedna od takvih bila je i njegova uloga u filmovima 'James Bond' franšize, 'GoldenEye' (1995.) i 'Svijet nije dovoljan' (1999.). Zapažene je filmske uloge ostvario i u Hollywoodu i Velikoj Britaniji.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Ostvario je uloge u televizijskim serijama 'Flash Gordon', 'Crna guja' i 'Keep It in the Family'. Probio se zahvaljujući ulozi kriminalnog psihologa dr. Edwarda Fitzgeralda u seriji 'Cracker'.

Nakon kraćih uloga, ukazala mu se prilika da utjelovi lik zaštitara Rubeusa Hagrida u školi čarobnjaštva, Hogwartsu. Ovo je uloga koja je svakako Robbieja učinila prepoznatljivim diljem cijelog svijeta. Kada je izašao prvi film 'Harry Potter i kamen mudraca', Coltrane je stekao mlađu publiku i samim time mu je film pomogao u uspješnom stvaranju karijere na britanskoj televiziji.

Foto: Profimedia

Prisjetimo se, Robbie Coltrane se, za razliku od svojih kolega iz 'Harry Pottera', povukao iz javnosti te preselio u brda u blizini Glasgowa. Živio je skromnim životom u iznajmljenoj štali. Bolovao je od osteoartritisa koji mu je otežavao kretanje te sprječavao da često napušta svoj dom.

- On jednostavno ne želi više biti dio zajednice. Potpuno se udaljio. To je jako tužno. Nažalost, nije baš ni najsretnija osoba. Svaki put kad smo domaćini humanitarne akcije, pozovemo ga. Njegovo ime je uvijek na listi, ali odgovor koji uvijek dobijemo je 'ne' - izjavio je jednom prilikom njegov susjed.

Njegov najbliži susjed i stanodavac, Andrew Edmonston (50), inače rođak Camille, vojvotkinje od Cornwalla, rekao je da nije vidio Coltranea posljednje četiri godine.

Foto: IMDb

- 'Povučen' je definitivno riječ kojom bih opisao Robbieja. On je naš susjed i zapravo nam je njegova štala najbliža od naših 11 farmi, ali od njega već godinama nema ni s od susjeda - rekao je Edmonston.

U mlađim danima Coltrane je bio poznat po ovisnosti o alkoholu i 'divljanju', no sve se promijenilo kada je upoznao Rhonu Gemmell s kojom ima dvoje djece. Par se razveo 2003., a prošle godine glumac je izjavio da ima djevojku posljednjih 12 godina.

Foto: imdb

Prvi uspjeh u karijeri je doživio u britanskoj kriminalističkoj dramskoj seriji 'Cracker', no njegov najveći uspjeh je bila uloga Hagrida. Zbog lošeg zdravlja vjerni obožavatelji Harry Pottera bili su duboko iznenađeni što se glumac ipak pojavio na 20. godišnjici prvog filma.

