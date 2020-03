Hakija: 'Curi je bilo neugodno gledati kako ljubim Marijanu...'

Farmer iz Konjica, Hakija Špago (42), u showu 'Ljubav je na selu' nije pronašao srodnu dušu, ali ona mu je došla nakon realityja. Zagrepčanka (30), čije ime i prezime Hakija ne želi otkriti jer poštuje njezine želje, javila mu se nakon što ga je vidjela na televizijskim ekranima. Već na početku komunikacije su 'kliknuli'.

Hakiji se djevojka toliko sviđa da ne može izdvojiti jednu stvar koja ga je kod nje privukla.

- Već pri samom kontaktu preko društvenih mreža imao sam neki dobar osjećaj, emociju. Nekad riječi nisu potrebne, sam osjećaj je dovoljno snažan da znamo da je to - to - rekao nam je Hakija, koji pred svoju odabranicu nije kleknuo.

- Prosidba je bila međusobni dogovor i logičan sljedeći korak. Zaključili smo da nemamo što čekati jer smo se našli u svim segmentima - kaže.

Marijana Črlenec (29) je na finalnom okupljanju rekla kako joj je Hakija otkrio da ima djevojku u Zagrebu, a tu njegovu izjavu čuli su i ostali kandidati showa. Pitali smo Hakiju je li i tad bila u pitanju djevojka s kojom će se sada vjenčati.

- To je ona, tako je. Ali tada je sve to tek krenulo pa nisam želio puno o tome pričati ni otkrivati. Tek nakon snimanja je sve krenulo za ozbiljno - rekao je Hakija, koji se, unatoč tome da je već tad s drugom djevojkom započeo emotivni odnos, ljubio s Marijanom u finalu.

Posljednju epizodu sezone, u kojoj se Hakija ponovno zbližio s Marijanom dok su plesali valcer i bili nasamo u vrtu, gledala je i odabranica njegovog srca.

- Pa priznala mi je da joj je bilo malo neugodno gledati show, ali nije mi ništa zamjerila. Zajedno smo gledali i finale, ali emisija je sada iza nas! Vrlo je sličnog karaktera kao i ja, ima širok pogled na život, ljubav i svijet. Slažemo se u svemu, nevjerojatno zapravo - kaže nam sretni Hakija.

S djevojkom je već dogovorio datum kod matičara, a plan im je živjeti u Konjicu, gdje on iznajmljuje opremu za rafting po Neretvi.

- Konjic je moj dom, a i mojoj djevojci se jako sviđa ovdje pa smo se dogovorili da ostajemo ovdje. Zajedno ćemo dijeliti i privatno i poslovno. Ne bih se nužno izrazio da je Konjic 'bolji' odabir. Ne odbacujem mogućnost ni Zagreba - ispričao je. U Zagrebu će, kaže, povremeno boraviti jer djevojka tamo ima stan, obitelj i prijatelje.

Hakija je viješću da se ženi iznenadio gledatelje i prijatelje, a ni Marijana nije znala da ovo slijedi. Iako među njima nije uspjelo, farmer joj želi puno sreće u daljnjem životu.

- Među nama je postojala očita kemija na početku, to su svi vidjeli… Ali to nije dovoljno, osobu treba upoznati. I nakon nekog vremena shvatili smo da smo jednostavno prerazličiti karakteri, nismo imali isti pogled na svijet ni iste planove. U mnogim stvarima nismo se slagali. Mogli bismo još nagađati, ali to je sada suvišno. Nismo bili jedno za drugo - bio je jasan Hakija.

