Halid Bešlić: 'Operirali su me, a bio sam budan i sve pratio na ekranu. Bilo je stresno i bolno'

Glazbenik Halid Bešlić (68) zabrinuo je cijelu regiju vijesti da je završio u bolnici te da je imao operaciju srca.

Kako otkriva za Kurir, sve je prošlo u najboljem redu. Pjevaču su u ugradili stent. Zahvat je prošao dobro, napravili su ga u sarajevskoj bolnici 'Centar za srce'.

- Stavili su mi dva stenta. Dobro je, hvala Bogu, odlično je. Sve će to biti kako treba. Odlično se osjećam, da kucnem u drvo. Jedino što sada te tablete moram piti redovito, to je ta disciplina koje se moram pridržavati - rekao je Bešlić pa nastavio:

- Znao sam da sam u dobrim rukama. A drugo, nisam ni znao što mi je bilo. Nisam mogao hodati, nisam se mogao kretati. Zvao sam doktora Kacilu da mu se požalim, a on me je odmah od kuće poslao u bolnicu. Kako sam svratio da vidimo što je, tako sam se našao na stolu. Bilo je to stresno.

Otkriva i kako je tokom operacije bio budan i da je pratio na ekranu što mu rade te priznao kako ga je boljelo. Halid se veoma brzo oporavio i već se vratio poslu.

- Odsvirao sam jedan koncert nakon toga. Nisam baš kao nov, ali sam blizu toga.'Renovirao' sam se - kaže Halid.

