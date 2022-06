Halid Muslimović izgubio još jednu tužbu od bivše ljubavnice

Predmet je predan prijedorskom sudu, ima već dvije godine. Ta je presuda uručena mom odvjetniku i presuda ide u moju korist. Dotični se prije dvije godine sastao s novinarima, podijelio neke papire, pa je počeo klevetati, nazivati ​​me raznim imenima. To su neke ružne stvari u svakom pogledu. Imam dvoje djece, živim normalnim životom, rekla je bivša ljubavnica pjevača Halida Muslimovića, Sonja Bašić, piše Kurir.

Popularni pjevač narodne glazbe izgubio je još jednu presudu na sudu u Prijedoru u tužbi koju je protiv njega podigla Sonja. Bašić je rekla u emisiji 'Puls Srbije' da joj Muslimović mora platiti 2500 eura zbog povrede ugleda i časti.

- Halid mi, kako piše u presudi, mora platiti 5.000 maraka. Za odvjetnika mora platiti i 2500 eura. Ono što je najvažnije, trebao bi otići u medije i ispričati se za tu klevetu - piše Kurir. Još imaju dva suđenja; za naknadu štete za fizičko zlostavljanje te suđenje kćeri Halida Muslimovića, u vezi s kućom koja je također predmet spora.

- To su naknade za tjelesne ozljede i psihu. Za to nema naknade, niti za mene, niti za bilo koju ženu koja je doživjela nasilje. To suđenje je važno i za osporavanje imovine. Duguje mi 107.000 eura, tu ima i troškova suđenja. Sve sam pomagala i dala sve od sebe.Bila sam s njim kad nikog nije bilo,a doživjela sam ono što sam doživjela - ispričala je Sonja u emisiji.

Rekla je i da je u Americi i Australiji pjevač već osuđivan kao zlostavljač žena pa istaknula da ona posjeduje papire koji to dokazuju. Prije 3 godine Halidu je odbijena viza za Kanadu zbog sudskog postupka u kojem ga se tereti za nasilje.

Između 2015. i 2018. poduzetnica Sonja je pomagala svom ljubavniku materijalno. Dala mu je i 260 tisuća kuna na ruke, ali s obzirom na to da nema dokaza o tome, sud nije uvažio taj iznos. Muslimovića je tužila i zbog nasilja. U srpnju 2019. došla je na njegov koncert kako bi joj vratio novac koji mu je posudila i zatražila ga je da je odveze do taksi stanice jer se htjela vratiti u Banja Luku. U taksiju je počela razgovor oko novca, a Muslimović je dodao gas i krenuo prema Banja Luci.

- Vozio je kao manijak, 140-150 kilometara na sat. Ponovno sam ga pitala za pare, a on je počeo psovati džamiju, udarati šakom od volan, a zatim je udario i mene koja sam sjedila na mjestu suvozača - rekla je Bašić. Dodala je i da je Halid zaustavio auto, uhvatio za kosu i izbacio iz auta.

- Jebala te policija, ti ćeš mene prijaviti, ti si mala maca za mene, znaš li ti tko sam ja. Vozat ću te u gepeku, mrak će te progutati - govorio joj je navodno Muslimović nakon što ju je udario šakom u glavu. Zatim ju je ponovno vratio u auto i odvezao u Banja Luku.

