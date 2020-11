Muslimović izgubio spor. Bivšoj ljubavnici dužan pola mil. kuna

<p>Sud u Prijedoru donio je konačnu odluku. Bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe, <strong>Halid Muslimović</strong> (59) dužan je bivšoj ljubavnici <strong>Sonji Bašić</strong> isplatiti oko pola milijuna kuna duga, javlja <a href="https://www.kurir.rs/stars/3573931/halidu-muslimovicu-stigla-presuda-bivsoj-ljubavnici-mora-da-plati-dug-od-70-hiljada-evra">Kurir. </a></p><p>U periodu između 2015. i 2018., Sonja je, pišu srpski mediji, financijski pomagala svom ljubavniku. U pitanju je iznos od vrtoglavih 107 tisuća eura (oko 770 tisuća kuna). Poduzetnica je Halidu, tvrdi, dala još 260 tisuća kuna na ruke, ali sud nije uvažio taj iznos s obzirom na to da nema dokaz o primopredaji novca. </p><p>- Istina je da sam pobijedila na sudu. Drago mi je što je presuda otišla u moju korist. Ovo je dokaz da nema jače institucije od države i suda i da je pravda jednaka za sve građane - rekla je Sonja za Kurir No poduzetnica je bivšeg ljubavnika optužila i za fizičko nasilje. </p><p>Prema optužnici kritični događaj odigrao se 27. srpnja 2018. u periodu od dva do tri sata ujutro, na relaciji magistralnog puta Banjaluka-Kozarac, a Muslimović nije štedio udarce, ugrize, niti pogrdne riječi, kaže Bašić, s kojom je bio u emotivnoj vezi.</p><p>- Je*ala te policija, ti ćeš mene prijaviti, ti si mala maca za mene, znaš li ti tko sam ja. Vozat ću te u gepeku, mrak će te progutati - govorio je navodno Muslimović ženi koju je prethodno više puta udario šakom u glavu.</p><p>Ipak, ni tu nije bio kraj mukama nesretne žene. Nakon što ju je bacio na beton, Muslimović je podigao Sonju, udario je ponovno šakom u lice, a zatim i ugrizao za desno rame. Prema rezultatima istrage koju je provelo banjalučko tužiteljstvo Sonja je zadobila višestruke povrede u vidu nagnječenja i ugriza. Nakon iživljavanja, Muslimović je Bašićevu ugurao u 'Peugeot 607', a nasilje se nastavilo sve dok nisu stigli u Banjaluku.</p><p> </p>