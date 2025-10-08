Halid nam je bio u redakciji, sa svima zastao i popričao, kroz svaki bi razgovor provukao šalu

Halid Bešlić bio je poznat kao veliki prijatelj medija. S velikim je veseljem, tako, posjetio redakciju 24sata 2018. godine. Donio nam je puno smijeha i topline i po tome ćemo ga pamtiti. Obišao je, uz naše urednike, sve redakcijske rubrike, upoznao je sve novinare, sa svakim je zastao i popričao. Raspitivao se kako sve funkcionira i onako, tipično za njega - kroz svaki je razgovor bio spreman provući neku šalu ili anegdotu.

Uvijek je bio ljubazan i spreman javiti se na svaki naš poziv. Strpljivo je slušao pitanja i još strpljivije i detaljno odgovarao. Iskreno i otvoreno. Zadnji naš poziv Halidu bio je u srpnju ove godine. Zvali smo ga kako bismo ga pitali je li dovršio vikendicu na Pelješcu za koju je zemljište kupio 2022. godine. Bio je tada odlično raspoložen. Nikakve se tegobe nisu dale osjetiti u njegovom glasu. A i sam nam je priznao da se osjeća dobro. Taman smo ga uhvatili u vikendici zbog koje smo ga i zvali.

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA

- Sve je baš onako kako sam očekivao. Ne bih ni ulazio u sve to da sam znao da će biti drugačije. Ali sve se isplatilo, kuća je gotova, sad napokon uživam - rekao je tada Halid. Naime, u siječnju je u medijima bila procurila informacija da je u općini Drače na poluotoku Pelješcu prvo počeo graditi kuću, a tek onda tražio građevinsku dozvolu. No ubrzo ju je dobio.

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA

- Bez veze je bilo sve ono što se pisalo. Nije bilo potrebe za tim, samo se htjela podići nekakva medijska hajka valjda na mene, ali sad je to, nasreću, iza mene i sad se zna da je sve bilo rađeno kako treba - rekao nam je u srpnju. Otkrio je tada kako se veseli što će ga u vikendici posjećivati obitelj i prijatelj te je poručio da su svi dobrodošli kad god došli.

Foto: Davor Puklavec/POSEBNA PONUDA

- Ja ću tu provoditi veći dio godine, proljeće, ljeto i možda jesen. Jako mi je ugodno tu i sretan sam što je sve napokon gotovo i da se mogu opustiti - rekao je tada Halid. Nažalost, prekratko je uživao u svojoj suncem okupanoj oazi mira i sreće.