Haljina na haljini? Manekenka je privukla pažnju neobičnom kreacijom: 'Kakvo je ovo čudo?'

Švedska manekenka Elsa Hosk (34) se na Filmskom festivalu u Cannesu u srijedu pojavila u dugoj haljini s neobičnim korzetom.

Elsa je neuobičajenom modnom kombinacijom privukla pažnju mnogih na premijeri filma 'La Passion De Dodin Bouffant', piše Daily Mail.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Nosila je dugu haljinu bez naramenica, plave i roze boje, ukrašenu s dvije mašne oko struka. Pažnju je privukao korzet na haljini koji je bio lagano ukošen na jednu stranu. Outfit je dodatno 'osvježila' ogrlicom, a kratku kosu je lagano uvila.

Na društvenoj mreži je manekenka podijelila da je haljina stigla avionom iz LA-a nakon što je stigla u Francusku gdje je shvatila da joj je prtljaga izgubljena.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS

- Bila sam oduševljena haljinom dok sam se vrtjela i kretala, izgledala je tako nadrealno i lijepo, pa čak i ružno na trenutke i ne samo da mi je oduzimala dah, već me i podsjetila da ne prihvaćam modu ozbiljno. Znam da je to morala biti ova haljina. Bila je to poput dekonstruirane rock and roll verzije prve haljine koju sam nosila u Cannesu i jednostavno mi se svidjela - napisala je manekenka ispod fotografije.

- 'Wow, kakvo je ovo čudo', 'Predivna', 'Ostavljaš bez daha' - samo su neki od brojnih pozitivnih komentara na društvenoj mreži.