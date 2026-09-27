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HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Haljina Olivije Rodrigo raspala se na nastupu: 'Kao WC papir...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Haljina Olivije Rodrigo raspala se na nastupu: 'Kao WC papir...'
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Na svom prvom nastupu na novoj turneji, Olivia Rodrigo iznenadila je publiku trenutkom kada se njezina haljina počela raspadati usred izvedbe

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Olivia Rodrigo (23) započela je svoju novu turneju 'Unraveled Tour' na spektakularan način, spojivši glazbu, visoku modu i tehnologiju. Naime, trenutak kada se njezina haljina krenula topiti na pozornici brzo je postao glavna tema na društvenim mrežama, a pjevačica je ostavila publiku u čudu.

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Tijekom izvedbe pjesme 'the cure', Rodrigo je stajala pred publikom u svijetlo plavoj, gotovo bijeloj haljini bez rukava. Kako je pjesma dolazila do refrena, na pjevačicu se spustila umjetna kiša, a umjesto da se samo smoči, haljina se počela raspadati. Dok su se niz tkaninu slijevale crvene mrlje koje su podsjećale na krv, ispod otopljenog sloja polako se nazirao crveni kostim.

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Za ovaj upečatljiv vizualni trik zaslužan je dizajner Hussein Chalayan koji je poznat po integraciji napredne tehnologije u svoje modne kreacije, Chalayan je dizajnirao ovu haljinu koristeći posebne materijale topive u vodi. Radi se o tkaninama napravljenima od vlakana polivinil alkohola, koja su specifično dizajnirana da se razgrade u kontaktu s tekućinom.

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Foto: Mirko Fava/TSCK/LiveMedia / ipa-agency.net

Nastup je dobio pohvale za umjetnički dojam, a neke obožavatelje zanimalo je kako je moguće da mikrofon preživi toliku količinu vode bez kratkog spoja. Drugi izrazili simpatičnu zabrinutost za njeno zdravlje, nadajući se da se neće prehladiti nastupajući potpuno mokra. Bilo je i onih koji su u šali komentirali kako mora da je budžet za kostime na ovoj turneji astronomski, s obzirom na to da se na svakom koncertu doslovno uništi jedna dizajnerska haljina. Oni bujne mašte haljinu su uspoređivali s toaletnim papirom pa je tako jedan korisnik primijetio da izgleda kao da je 'rađena od školskog WC papira', dok je drugi naglasio da izgleda kao 'mokri WC papir'. 

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