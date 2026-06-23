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DAISY CHAIN FESTIVAL

Olivia Rodrigo pokrenula je svoj glazbeni festival, nastupat će samo žene: Evo koga je najavila

Piše 24sata,
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Olivia Rodrigo pokrenula je svoj glazbeni festival, nastupat će samo žene: Evo koga je najavila
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Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Mlada zvijezda objasnila je kako je festival ostvarenje njezinog dugogodišnjeg sna te potvrdila da se svi izvođači odriču honorara te će prihod ulaznica biti doniran neprofitnim organizacijama

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Pop zvijezda Olivia Rodrigo (23) najavila je pokretanje vlastitog, neprofitnog glazbenog festivala Daisy Chain Fields, koji će se održati 29. kolovoza u Irvineu u Kaliforniji. Posebnost festivala je postava koju čine isključivo žene izvođačice i bendovi s pjevačicama, a sav prihod od ulaznica bit će doniran neprofitnim organizacijama koje podržavaju žene i djevojke.

Kantautorica je vijest otkrila u velikoj naslovnoj priči za Pitchfork, gdje je raspravljala o karijeri, osobnom životu i novim projektima. Festival je, kako je navela, njezin dugogodišnji san i način na koji se želi suprotstaviti "okrutnosti u svijetu". 

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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Inspiracija za Daisy Chain Fields dolazi izravno od Lilith Faira, legendarnog ženskog glazbenog festivala iz devedesetih koji je pokrenula Sarah McLachlan i na kojem su nastupale umjetnice poput Bonnie Raitt, Sheryl Crow i Erykah Badu. Za Rodrigo, organizacija ovakvog događaja predstavlja ispunjenje sna, ali i poziv na djelovanje.

​- Zapravo osjećam da je to na neki čudan način moj poziv. Već jako dugo sanjam o pokretanju ovog festivala - povjerila je dobitnica Grammyja za Pitchfork.

U skladu s humanitarnim karakterom, Rodrigo je potvrdila da se svi izvođači odriču honorara. Cjelokupan neto prihod od prodaje ulaznica bit će usmjeren organizacijama posvećenim promicanju i zagovaranju prava žena i djevojaka, uključujući Planned Parenthood, Johns Hopkins Center for Indigenous Health, Black Mamas Matter Alliance i National Women's Law Center.

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Foto: Helle Arensbak/REUTERS

- Samo osjećam da nam treba nešto zaista pozitivno što možemo raditi i vidjeti, a mladim djevojkama trebaju sjajni uzori koji podržavaju druge žene i koji su uključeni u nešto radosno, glazbeno i usmjereno na zajednicu - izjavila je pop zvijezda.

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Postavu festivala osobno je složila sama Rodrigo, a na impresivnom popisu nalaze se ona, Chappell Roan, KATSEYE, Doechii, Mitski, Rachel Chinouriri, Bikini Kill, Garbage, The Breeders, Eli, Not For Radio, Santigold, Die Spitz i Quiet Light. Službeni plakat također najavljuje i "posebne gošće" - legende Stevie Nicks, Karen O iz benda Yeah Yeah Yeahs te samu osnivačicu Lilith Faira, Sarah McLachlan.

Rodrigo je objasnila da naziv festivala, Daisy Chain Fields (Polja lančića od tratinčica), treba predstavljati izvođačice "koje su zajedno snažne i lijepe". Atmosferu koju želi stvoriti opisala je kao "kombinaciju hippie djevojke i riot grrrl punka, spoj djeteta cvijeća i buntovnice".

*uz korištenje AI-ja
 

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