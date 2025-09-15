Obavijesti

MODNI ŠOK ILI?

Haljinu je ostavila doma: Jenna Ortega stigla je u kristalnom oklopu i zaljuljala tepih Emmyja

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: Reuters

Zvijezda serije 'Wednesday' zasjala je na crvenom tepihu u kombinaciji koja ne trpi sredinu... Ili vam je genijalna, ili ne znate kamo gledati

Ako su vam oči zatreperile od silnog sjaja, niste jedini. Jenna Ortega, zvijezda Netflixove hit serije 'Wednesday' zasjala je (doslovno) na crvenom tepihu Emmyja u kombinaciji koja je bila sve samo ne klasična. Gornji dio haljine? Ne postoji, barem ne u tradicionalnom smislu. Umjesto toga, Ortega je prošetala u raskošnom kristalnom 'oklopu', odnosno gornjem dijelu izrađenom od recikliranog vintage nakita.

The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Riječ je o upečatljivoj kombinaciji iz Givenchyjeve kolekcije za sezonu jesen/zima, iza koje stoji dizajnerica Sarah Burton. Inspiraciju je pronašla u motivima razbijenog lustera, a rezultat je izgled koji ne može proći neprimijećeno. Look je dodatno pojačan crnom maksi suknjom s visokim prorezom sa strane, platforma sandalama 'Rosalie Alta' s potpisom Christiana Louboutina, te naušnicama i efektnim prstenjem.

The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

Ortega je kosu svezala u rep, a sve je dodatno upotpunila dramatičnim smokey eye sjenilom i tamnim ružem za usne. Za stajling je bio zadužen njezin stilist Enrique Melendez.

The 77th Primetime Emmy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

