Haljinu je ostavila doma: Jenna Ortega stigla je u kristalnom oklopu i zaljuljala tepih Emmyja

Ako su vam oči zatreperile od silnog sjaja, niste jedini. Jenna Ortega, zvijezda Netflixove hit serije 'Wednesday' zasjala je (doslovno) na crvenom tepihu Emmyja u kombinaciji koja je bila sve samo ne klasična. Gornji dio haljine? Ne postoji, barem ne u tradicionalnom smislu. Umjesto toga, Ortega je prošetala u raskošnom kristalnom 'oklopu', odnosno gornjem dijelu izrađenom od recikliranog vintage nakita.

Foto: DANIEL COLE

Riječ je o upečatljivoj kombinaciji iz Givenchyjeve kolekcije za sezonu jesen/zima, iza koje stoji dizajnerica Sarah Burton. Inspiraciju je pronašla u motivima razbijenog lustera, a rezultat je izgled koji ne može proći neprimijećeno. Look je dodatno pojačan crnom maksi suknjom s visokim prorezom sa strane, platforma sandalama 'Rosalie Alta' s potpisom Christiana Louboutina, te naušnicama i efektnim prstenjem.

Foto: DANIEL COLE

Ortega je kosu svezala u rep, a sve je dodatno upotpunila dramatičnim smokey eye sjenilom i tamnim ružem za usne. Za stajling je bio zadužen njezin stilist Enrique Melendez.

Foto: DANIEL COLE