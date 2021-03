Na ponovljenom suđenju bivšem Big Brother stanaru iz 2018., Ante Biuk (44) iz Ogorja Donjeg proglašen je krivim. Županijski sud u Splitu opet ga je osudio na zatvor u trajanju od godinu dana i devet mjeseci. Biuku se trajno oduzima puška M-48 i 17 komada streljiva, mora platiti 10.000 kuna kolika je vrijednost otuđene imovine te mora platiti troškove kaznenog postupka 3.800 kuna, od čega je 1.800 kuna trošak psihijatrijskog vještačenja.

Biuka su osudili da je u ožujku 2018. u Ogorju udarao na vrata kuće 84-godišnjeg susjeda, a kad mu je on otvorio uperio je pušku prema njemu i rekao: 'Pič.. ti materina, ti živiš ka lord'. Susjed je pobjegao, a Biuk je iz njegove spavaće sobe uzeo novac i zračnu pušku. Biuk se nije pojavio na izricanju presude, a njegov odvjetnik najavio je žalbu. Biuk je osuđen za razbojništvo koje je počinio tjedan dana prije ulaska u Big Brother 2018. Iz Kuće je izbačen nakon tjedan dana sudjelovanja jer se u showu pohvalio kako je ranije 'ženi nogom izbio kamenac'. Biuk je prethodno na sudu rekao da nije kriv.

- Ni čut. Okinija bi sebi ruku odma. Nema Boga. Ako ćete me osudit šta sam bija sa tuđom ženom onda me osudite - rekao je Biuk i dodao: 'Podmeće mi se. Sumnjam ko mi to podmeće, ali ne mogu to dokazat. Ja da sam lopov ne bi me niko zva da mu dođem radit. Popit po litre rakije i držat nišan na čelu? Ja da popijem dec rakije umra bi. Dajte mi dec rakije i ja ću se izvalit. Kunem se na materine kosti da nisam kriv'.

No nije Biuk jedini problematična reality 'zvijezda'. Kako doznajemo, bivši stanar 'Farme' iz 2018. Matej Margarin (25) osuđen je na kaznu zatvora od 120 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci i kažnjen je sa 100.000 kuna te mu je izrečena zabrane upravljanja motornim vozilom 'B' kategorije u trajanju od dvije godine. Njega je lani u Bedekovčini snimila nadzorna kamera kako vozi brže od dozvoljene brzine, neregistriran auto, bez položene vozačke dozvole.

Sudsko vijeće riječkog Županijskog suda nekadašnjeg natjecatelja 'Big Brothera', Aleksandra Neradina, proglasilo je krivim za spolno zlostavljanje i iskorištavanje djeteta te je osuđen na četiri i pol godine zatvora, piše Novi list.

Nepravomoćnom presudom iz ožujka 2018. određeno je da će Neradin snositi troškove kaznenog postupka u iznosu od 16 tisuća kuna, a odlukom suda oduzeti su mu računalo i mobitel, koji se dovode u vezu s kaznenim djelima. Na jednom uređaju nađen je i pornografski sadržaj.

Jedan od omiljenih kandidata prve sezone i jedini bjegunac Big Brother kuće, Krešo Jengić, bio je priveden 2007. zbog posjedovanja opojnih sredstava te osuđen na uvjetnu kaznu od tri mjeseca zatvora uz rok kušnje od godinu dana.

Protiv pobjednika druge sezone 'Big Brothera', Hamdije Seferovića (41), u tajnosti se vodi/vodio postupak na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog prijetnji smrću bivšoj ljubavnici.

Frizerka tvrdi kako ju je Hamdija u nešto više od mjesec dana kontaktirao 230 puta, a prijavila ga je tek u srpnju 2017., kad joj je, kako kaže, zaprijetio telefonskim pozivom.

Tad joj je, kako ona tvrdi, rekao da će sve pomno isplanirati, da neće ni znati što ju je snašlo. U istražnom zatvoru završio je 2007. zbog prijetnji, a ponovno je 'ležao' 2015. jer je pijan upravljao autom u Rovinju.

No nemaju samo reality dečki problema sa zakonom. Karla Krneta (34) koja se natjecala u reality showu 'Gospodin savršeni' za sebe je govorila da je žena mekog srca, no nije se takva pokazala.

Naime, medicinska sestra iz Zadra je poznata kao problematična i opasna djevojka. Njezina majka je glumica Tamara Šoletić (55) koju je proslavila uloga Lili u humorističnoj seriji 'Zauvijek susjedi'.

Karla i njezin dečko pretukli su na Hvaru u srpnju 2006. dvojicu tamnoputih britanskih turista, piše Slobodna Dalmacija. To joj nije bio jedini incident jer je zbog remećenja javnog reda i mira te nasilja u obitelji tijekom godina zaradila čak nekoliko prijava na zadarskom Prekršajnom sudu.

Kad joj je bilo samo 15 godina, policija ju je uhitila s tabletama ecstasyja, dok je prije desetak godina u pijanom stanju nasrnula na majku i brata razbijajući namještaj po stanu. Posljednji u nizu incidenata dogodio se u veljači 2016., kad je u jednom zadarskom stanu pretukla muškarca iz Njemačke udarcima glavom u glavu, piše Slobodna Dalmacija.