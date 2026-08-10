Hana Cvijanović novo pojačanje sportske redakcije Nove TV

Hana Cvijanović novo je pojačanje informativnog programa Nove TV i sportske redakcije. Sportska novinarka koja je ujedno i bivša vrhunska sportašica, sada se pridružila timu koji stvara najgledaniju informativnu emisiju u zemlji, a gledatelji je mogu pratiti u sportskim minutama Dnevnika Nove TV.

Foto: Nova TV

Sport je dio njezina života od najranijih dana. Umjetničkim klizanjem počela se baviti sa samo šest godina, a tijekom sportske karijere šest puta osvajala je naslov državne prvakinje te predstavljala Hrvatsku na europskim i svjetskim juniorskim prvenstvima. Ljubav prema sportu i komunikativnost s vremenom su je usmjerile prema sportskom novinarstvu. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je titulu magistre novinarstva stekla uz status najuspješnije studentice. Prve novinarske korake napravila je još za vrijeme studija na Sport Klubu.

- Sport je oduvijek bio moj svijet. Iz vlastitog iskustva znam kako izgleda proživljavati natjecanja iz perspektive sportaša, ali i koliko se truda, odricanja i emocija krije iza rezultata, a često ostaje nevidljivo javnosti. Nova TV pruža mi priliku da upravo takve priče približim gledateljima, posebno iz sportova koji ne dobivaju uvijek dovoljno prostora. Uz podršku kolega i odličnu atmosferu u redakciji, veselim se novim izazovima i prilikama da gledateljima prenesem onu stranu sporta koju možda nemaju priliku često vidjeti - poručila je Hana Cvijanović.

Foto: Nova TV

Cvijanović veseli prilika razvijati se u sportskoj redakciji Nove TV, koja okuplja vrhunske sportske novinare i predano gledateljima donosi sve ključne sportske trenutke. Sve najnovije informacije iz svijeta sporta pratite i dalje u informativnom programu Nove TV.