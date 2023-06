Hana Huljić: 'Biti majka je nešto naljepše, a glazbenu karijeru ne planiram pauzirati. Veselim se!'

Hana Huljić Grašo (32) jučer se nastupom na Melodijama Jadrana vratila na glazbenu scenu nakon rođenja malene Albe. Sada je glazbenica progovorila o majčinstvu i povratku na scenu za Dalmatinski portal.

- Biti majka za mene je nešto najljepše, ali ne planiram pauzirati svoju glazbenu karijeru. Već sam dosta puta otišla u studio u ovih proteklih godinu dana zbog raznih projekata, zbog dječjih pjesama za predstavu u Zagrebu, ali i zbog svojih solo pjesama - rekla je Hana.

Otkrila je i kako izgleda njena svakodnevica s Albom koju je dobila s Petrom Grašom (47).

- Nesvjesno pokušavam izmisliti pjesmice dok uspavljujem bebu. Kada Albu bilo tko drugi pokuša uspavati pitaju me 'Što joj pjevaš?', a ja ne mogu objasniti jer je to nešto što sam ja izmislila. Tako da baš imamo u planu jedan projekt dječjih brojalica i uspavanki, mama ih ima na stotine - otkrila je te dodala da joj je to 'gušt'.

Kao majka, kaže, osjeća se ispunjeno, a malena djevojčica je preokrenula njezin svijet.

- Alba je jedno jako veselo i nasmijano dijete. Na tome sam najzahvalnija, što je živa i zdrava. Drago mi je što je od malena, htjela-ne htjela okružena glazbom i okruženjem gdje je svi vole. Stoga ne čudi da već sada pokazuje interes za glazbom - rekla je.

Sinoć je s ocem, hitmejkerom Tončijem Huljićem (61), izvela pop-misu na Melodijama Jadrana, no kaže da joj pozornica i nije baš nedostajala.

- Pozornica mi nije nedostajala, ali mi je drago da se vraćam. Nedostajalo mi je da sjedim za klavirom i pišem. Za mene je pozornica popratni dio onoga čime se bavim. Toliko smo bili u medijima, na neki način protiv svoje volje, da mi neki dijelovi oko toga nimalo nisu nedostajali - priznala je Hana pa dodala da se veseli ljetu s bebom:

- Veselim se ljetu jer je kasno došlo. Ovo je prvo ljeto gdje mogu staviti svoju bebu u more i s njom uživati u ljetnim radostima, a uskoro nam se bliži i prvi rođendan naše Albe. Bit će ovo uzbudljivo razdoblje kojem se veselim.