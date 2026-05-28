Hana Huljić i Petar Grašo rijetko objavljuju obiteljske fotke, a evo zbog čega su to odlučili

Split: Vjenčali se Petar Grašo i Hana Huljić | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Objasnila je kako se 'povukla' s društvenih mreža kada je započela vezu s Petrom, a posebno je pažljiva postala kada je 'procurila' obiteljska snimka koja nije bila namijenjena za javnost

Hana Huljić i Petar Grašo rijeko u javnosti govore o privatnim obiteljskim trenucima, a zajedničke fotke objavljuju tek ponekad. Hana je jednom progovorila o toj temi i objasnila zbog čega takve stvari drže podalje od javnosti.

- Prije sam na Instagramu objavljivala slike s prijateljicama s putovanja i onda kad smo se dogodili Petar i ja i kada je to sve buknulo, ja sam se maknula od svega jer sam shvatila da jednostavno što god bilo tko objavi, ne moram ni ja objavljivati, evo u novinama je - objasnila je glazbenica.

Dodaje kako ju ipak uhvati želja za objavljivanjem lijepih obiteljskih trenutaka.

- I ljudi su počeli stvarati neku sliku iz svih tih objava i drugih ljudi o nama i čekala sam da se to sve smiri i iz tog razloga ne volim objavljivati naš privatan život, nego volimo živjeti u svoja četiri zida. A u drugu ruku uhvati me tako trenutak kad mi je žao ne podijeliti neki lijepi obiteljski trenutak - priznala je Hana za Kod nas doma.

Ispričala je i kako ih je jedna situacija posebno uznemirila jer se trude zaštititi privatnost svoje djece, sina Tonija () i kćeri Albe (). Na društvenim mrežama je završila snimka na kojoj Petar svira klavir, a Alba pored njega pjeva. Problem je u tome što ta snimka nije bila namijenjena javnosti.

- Mislim da u tom videu još nije imala ni dvije godine. Mi kao roditelji, koliko god je to moguće, pokušavamo djecu čuvati podalje od očiju javnosti. Taj video sam ja snimila, dok je ona još bila mokra od tuširanja, u pelenama. Video sam poslala najbližim prijateljima. Sjećam se kada me brat uzrujan nazvao i rekao mi: ‘Hana, Alba je na TikToku‘. Nitko od nas u obitelji nema tu društvenu mrežu, ali smo tada svi otvorili profile kako bismo pronašli taj video i pokušali doći do osoba koje su to objavile, ali bezuspješno' - ispričala je za Večernji.

Split: Vjenčali se Petar Grašo i Hana Huljić | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Na kraju je shvatila kako je nemoguće ukloniti sadržaj koji postaje viralan, a radi toga su se dogovorili kako više nikome neće slati privatne fotke i snimke svoje djece.

