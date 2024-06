Hana Huljić ima novu pjesmu s kćeri Albom: Evo kako njezina i Grašina nasljednica pjevuši...

Glazbenica Hana Huljić Grašo ima novu pjesmu za djecu. Tekst za 'Palačinku' napisala je njezina majka, Vjekoslava Huljić, a glazbu je radila sama Hana, dok je za aranžman zaslužan Hrvoje Domazet.

Ipak, najviše pažnje ukrala je malena Alba, kći Hane i Petra Graše, čiji se glas pojavljuje u pjesmi.

- Uspavanke smišljam navečer dok doista uspavljujem svoju bebu nespavalicu i provjereno su djelotvorne. Pjesme sam i otpjevala te radila na aranžmanima s Hrvojem Domazetom. Stihovi nekih pjesama su moji, no većinom su to stihovi mame Vjekoslave - rekla je Hana ranije za Jutarnji list.

Hana je krajem prošle godine objavila pjesmu 'Gugu gaga' u kojoj se također čuje glas njezine mezimice.

Albu je rodila u srpnju 2022. godine, a nedavno je njezin suprug Grašo otkrio da iščekuju dolazak drugog djeteta.

- Mi se trudimo koliko je moguće ne maltretirati ljude s našim privatnim životom. No, lijepe informacije pronađu svoj put do javnosti te nas raduje kad vidimo koliko se ljudi raduje s nama - rekao je Petar.

Hana je ranije otkrila koliko uživa u majčinstvu.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - rekla je o malenoj Albi, također za IN Magazin.

Priznala je da njoj i suprugu puno pomažu obje bake, ali je temelj obitelji, ipak, ljubav između nje i Petra.

- To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh - rekla je Hana.

