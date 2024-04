Petar Grašo i Hana Huljić su se upoznali kad je bila djevojčica, a par sada čeka i drugo dijete

Glazbeni par Petar Grašo (48) i Hana Huljić (33) čekaju drugo dijete. Sretnu vijest potvrdio je tata Grašo za InMagazin. Koliko je poznato, njihova veza počela je 2021. godine, nekoliko mjeseci nakon što su Grašo i pjevačica Danijela Martinović (52) prekinuli svoju dugogodišnju vezu. Ubrzo su počela šuškanja o vjenčanju, a zatim se i otkrilo da je Hana trudna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Petar Grašo o kćeri i supruzi: 'Kad te vodi ljubav dobre stvari se događaju same od sebe' | Video: KanalRi

Grašo upoznao Hanu kad je bila djevojčica

Hana je Petra upoznala još kao djevojčica, kada je mladi glazbenik dolazio u kuću Huljića po nove hitove. Navodno je Hana već tada izrazila simpatije prema Petru koji je tada bio u vezi s Danijelom.

Foto: Instagram/Nevena Rendeli

Iako se znaju još od kad je ona bila dijete, Petar i Hana 2016. godine snimili su pjesmu 'Srce bez vodiča' za koju je glazbu napisao Hanin otac Tonči Huljić (62), a tekst potpisuje njezina majka Vjekoslava (61). Navodno se Huljić isprva protivio toj suradnji.

- Ja sam forsirao taj duet, a tata Huljić se čak malo bunio. Drago mi je da smo ga uspjeli nagovoriti, iako djeluje malo strogo - šalio se tad Petar.

storyeditor/2022-01-10/PXL_060416_12817297.jpg | Foto: Zarko Basic/PIXSELL

U listopadu 2021. potvrdili vezu

Sredinom 2021. godine počela su šuškanja o njihovom odnosu te su ih Splićani često viđali u gradu, a par dugo nije htio potvrditi vezu u javnosti. Zatim je u listopadu iste godine napokon potvrđeno da su Petar i Hana u vezi. Ubrzo se počelo pričati i o vjenčanju, što je iznenadilo mnoge jer se ipak radilo o novoj vezi, ali se u siječnju 2022. saznalo da je Hana trudna i da su već počele pripreme oko svadbe. Da očekuju prinovu, svojim obiteljima rekli su na Božić, kad su potekle i suze radosnice.

Split: Vjenčali se Petar Grašo i Hana Huljić | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Imali intimno vjenčanje

Hana i Petar izrekli su sudbonosno 'da' 19. veljače 2022. na intimnom vjenčanju pred najbližim prijateljima i obitelji u crkvi svetog Dominika u Splitu. Vjenčanje proglašeno je vjenčanjem godine, a koliko je taj dan bio poseban za Grašu govori i činjenica kako je u crkvi zaplakao. Detalji oko njihove svadbe skrivali su se do zadnjeg dana jer su oboje htjeli imati opuštenu intimnu ceremoniju.

Uz sretne mladence stajalo je troje ljudi, Grašina dva kuma, košarkaška legenda Dino Rađa (57) i poznati slovenski kuhar Tomaž Kavčić te Hanina kuma Domenica Žuvela (31).

Split: Petar Grašo i Hana Huljić stigli u restoran gdje će se održati slavlje nakon vjenčanja | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL, ilustracija

U srpnju 2022. stigla kći

Mladenci su poslije održane ceremonije s uzvanicima nastavili slaviti u restoranu Adriatic. Hana se presvukla iz vjenčanice u običnu bijelu haljinu, a s obzirom na to da je haljina bila uža od vjenčanice, u prvi plan pao je Hanin trudnički trbuščić, koji do tad nije pokazivala. Djevojčica Alba stigla je 17. srpnja 2022. godine. Hana je ranije otkrila koliko uživa u majčinstvu.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - rekla je o malenoj Albi, također za IN Magazin.

Dolazak uzvanika na proslavu Severininog 50. rođendana u klubu Mint | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)

Priznala je da njoj i suprugu puno pomažu obje bake, ali je temelj obitelji, ipak, ljubav između nje i Petra.

- To da dijete odrasta u ljubavi, što danas nažalost nije toliko često i uvijek mi je žao djece koja nemaju to i to mi je teška tema, tako da sam sretna da ona to ima. Tu ljubav i taj osmijeh - rekla je Hana.

Split: Slavlje povodom krštenja Albe, kćeri Hane Huljić Grašo i Petra Graše | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prisjetimo se, par sada čeka i drugo dijete. Šuškanja o prinovi krenula su krajem prošle godine, no sve je demantirao djed Tonči.

- Ja bih volio još unučadi. Što se mene tiče, to bi bilo super, ali nitko oko mene nije trudan. Svaki put kažem da bih pored Albe volio imati još unuka. Zasad in nema. Bit će - rekao nam je kroz osmijeh ranije.

Zagreb: Petar Grašo uz Hanu Hulji? predstavio svoj novi singl Srce za vodi?a | Foto: Zarko Basic/PIXSELL