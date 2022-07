Hana Huljić: 'Petar ima nastup na isti dan kada je meni termin'

Hani Huljić Grašo (31) najveća je podrška njezin suprug, pjevač Petar Grašo (46) s kojim će uskoro dobiti malenu curicu. Kako kaže pjevačica, na dan termina Petar ima koncert, ali svaki slobodan trenutak uvijek rado iskoristi da bude s njom.

Hani je ostalo još mjesec dana do poroda, no buduću majku to nije spriječilo da pred publikom otpjeva Ave Mariju na pop sakralnom koncertu Misa Mediterana.

- Imala sam malu tremu, malo mi je i glas drugačije postavljen s obzirom na trudnoću, stoga nisam sudjelovala u cijeloj Misi, no zadovoljna sam kako je sve prošlo. Kad sam išla na probe za Misu, i uoči samog nastupa kćerkica me lupala nogicama. Neću je više gnjaviti do poroda - rekla je nakon koncerta za Story.hr.

Na dan 'Mise Mediterana', Grašo nije bio s njom jer je i on pjevao, ali na drugom mjestu.

- Imao je nastup, a ima ga i na dan termina. Ali svaki slobodan moment je s nama - rekla je Hana.

Termin za porod joj je 23. srpnja, a uskoro kreće i u šoping za bebu.

Inače, većinu stvari za bebu su kupili, ali ne žele pretrpavati i nepotrebno gomilati stvari pa su dosta toga uzeli i od Petrove sestre Buge.

Podsjetimo, krajem svibnja saznalo se da Hana i Petar svoju kćer planiraju nazvati Alba.

