Trudna Hana Huljić o koncertu na Tomislavcu: 'Preživjela sam!'

Nakon koncerta na zagrebačkom Tomislavcu na kojem su Tonči Huljić (60) i njegova kći Hana Huljić Grašo (31) izveli pop sakralni koncert 'Misa Mediterana' za RTL.hr su podijelili svoje dojmove.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imamo još tri mise - u Zadru 5. kolovoza, u Dobrinju na Krku 22. kolovoza, a 12. kolovoza je crossover spektakl na Classicu u Ljubljani. To su jako iscrpljujući koncerti, a ekipa je jako velika. To sve hendlati nije jednostavno. Tu mi je ekipa uz koju sam onda siguran da će sve štimati. Bez tih ljudi to ne bi bilo moguće - rekao je Huljić.

Priznao je da mu je koronavirus otežavao cijelu situaciju pa je tek sada prvi put izveo 'Misu Mediteranu' koju je skladao s kćeri Hanom. Mlada glazbenica za dvadesetak dana bi trebala roditi, ali je ipak otpjevala svoj dio skladbe na Tomislavcu.

- Preživjela sam! Iskreno, odlučila sam da ne želim riskirati i odraditi cijeli koncert kako ne bih njemu pokvarila njegov dio mise. Izvrsna Irma pjevala je sopranske dionice mise, a ja sam jednostavno odlučila samo otpjevati svoju skladbu. Nekako sam baš dio nje i računala sam da ako mogu odraditi i to da ću uspjeti otpjevati i Ave Mariu za kraj. Nije to bio tako veliki pothvat - ispričala je Hana i zahvalila se kolegici Irmi Dragičević (27).

Buduća mama otkrila je i da se veseli majčinstvu i da je spremna na sve što ju čeka, ali i da je jako sretna zbog toga.

