Hana Rodić: Sve sam dečke prije Gorana upoznala u istom klubu

<p>Zagrepčanka <strong>Hana Rodić</strong> (23) pronašla je dečka u showu 'Gospodin Savršeni' te već više od godinu dana u sretnoj vezi s <strong>Goranom Jurenecom </strong>(40). Sad je pratiteljice redovito na društvenim mrežama pitaju za ljubavne savjete. Kako da zaboravim dečka, kako da pronađem dečka - samo su neka od pitanja kojima je obasipaju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Hanom Rodić</strong></p><p>Hana se na takva pitanja nasmije.</p><p>- Neka si ti mene pitala gdje da nađeš dečka, a ja sam svog našla u realityju. Ali evo, do prije Gorana nisam imala neke zavidne veze i sve sam ih upoznala u istom klubu. Toliko o sreći - rekla je Hana kroz smijeh. </p><p>Hana neko vrijeme nije bila pretjerano aktivna na društvenim mrežama, iako joj je to zapravo posao, pa su je pratitelji ispitivali je li trudna čim je nema, no ona je ponudila drugo objašnjenje.</p><p>- Planirala sam vam snimiti kratki story time, ali možda najbolje da sada odgovorim - napisala je Hana te nabrojala tri razloga koja su 'kriva' za njezinu neaktivnost.</p><p>- Trenutno imam jako puno posla oko novog projekta koji izlazi kroz mjesec dana. Nisam mogla doći u Hrvatsku i već tri mjeseca čekam da mi mama pošalje kofer sa stvarima. Uz to, do nedavno nisu radile trgovine. Moj broj se proširio po internetu i to mi je uzrokovalo dosta muka jer mi je mobitel zvonio 0-24. Sad imam novi - rekla je Hana. </p>