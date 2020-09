- Javite kako vam se \u010dini transformacija - napisala je Hana u opisu ispod fotografije njene duge i valovite kose.

<p><strong>Hana Rodić</strong> (23) ušla je u subotu navečer u srpski reality show 'Zadruga' i iznenadila i one koji su dosad gledali taj show, ali i one koji nisu, ali su pratili nju na društvenim mrežama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana i Goran upoznali su se u 'Superparu'</strong></p><p>Čim ju je vozilo ostavilo ispred vile u kojoj će sada boraviti, Hanu su na ulaznim vratima dočekali kandidati pa se sa svima krenula rukovati i upoznavati. Neke je već i znala jer je pratila ovu sezonu, a neke poznaje jer su iz Hrvatske. Zadrugari su sjeli i Hana je počela objašnjavati svoju pozadinu. </p><p>- Dolazim iz Zagreba i bavim se Instagramom - rekla je i nasmijala se. Ako je suditi po komentarima, većina gledatelja mislila je da Hana neće biti iskrena, ali ona je odmah svima rekla ono što ih ide. </p><p>- Na osnovu mog viđenja, smatram da neki kandidati govore iza leđa. Imena? Bit ću direktna jer želim biti direktna i ostatak realityja, Matora, Vlado i Paula. Ima par kandidata koji mi se sviđaju, npr. Žana. Ne želim govoriti tko mi se dopao, a tko nije. Možda i promijenim mišljenje, ali ovo što sam vidjela do sada, imam razloga iznositi baš ta imena - rekla je Hana. </p><p>Prije ulaska u show, otišla je na remont. Priznala je da je stavila filere u usne i da je ovoga puta zaista zadovoljna. </p><p>- Pozdrav za moje curke na Instagramu. Prije četiri dana sam radila nove filere i rekla sam da ću vam staviti mali update, kako izgledaju i kako su se oporavile - započela je objavu pa nastavila: </p><p>- Evo, stavila sam jedan mililitar i moram priznati da sam zadovoljna. Inače sam stavljala dva mililitra i priznajem, radila sam prevelike usne... Ali ovaj put... Nikad nisam bila zadovoljnija. </p><p>Na Instagramu se pohvalila i da je bila kod frizera, i to u Beogradu. To je bilo netom prije ulaska u show. </p><p>- Javite kako vam se čini transformacija - napisala je Hana u opisu ispod fotografije njene duge i valovite kose.</p><p><strong>POGLEDAJTE ZVIJEZDE VRIŠTE S HANOM RODIĆ: </strong></p><p> </p>