Hana Rodić šokirala sve: Ušla u Zadrugu, roditeljima nije rekla

Čim je došla u studio, Hana je objasnila gledateljima da je već sudjelovala u nekoliko reality showova u Hrvatskoj te da je u jednom i pobijedila. Hvalili su njen izgled, a kandidati nisu skidali pogled s nje

<p>Reality zvijezda <strong>Hana Rodić</strong> (23) ušla je u Zadrugu 4. Čim je Hana došla u studio, rekla je da je zauzeta i ispričala sve o 'Gospodinu Savršenom', showu u kojem je upoznala <strong>Gorana Jureneca</strong> (40).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana povećala usne prije ulaska u novi reality</strong></p><p>Krajem listopada bit će im druga godišnjica veze pa Hana nije isključila mogućnost da i Goran uđe s vremenom u reality. I dok je on znao za to da će odabranica njegova srca sudjelovati u još jednom realityju poslije onog u kojem su se upoznali te i u 'Superparu', Hanini roditelji o tome nemaju pojma. </p><p>- Goran nije ljubomoran, već smo u dva realityja bili zajedno. Pratila sam Zadrugu, jer želim biti upoznata s tim što me čeka u kući - započela je Hana i nastavila objašnjavati tko joj se od ukućana svidio: </p><p>- Izgledom nije nijedan moj tip, a i zauzeta sam pa ne bih komentirala, ali najviše mi se dopala Žana. Volim opuštene ljude, ima nekih koji mi se ne sviđaju, mislim da su foliranti, a tu bih izdvojila Paulu, Matoru i Tomovića. </p><p>Hana je istaknula da ne zna što može očekivati u showu i dodala kako njeni roditelji ne znaju da je tamo. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana ušla u Zadrugu </strong></p><p>- Tu je uzbuđenje, danima čekam i evo dočekala sam. Nitko ne zna, ni prijatelji ni roditelji - pojasnila je Hana. </p>