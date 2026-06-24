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PRATILA TEKMU U ISTRI

Hana Hadžiavdagić: 'Susjedi su zvali policiju jer smo puštali navijačke pjesme. Primitiva!'

Piše Maša Mai Čigir,
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Hana Hadžiavdagić: 'Susjedi su zvali policiju jer smo puštali navijačke pjesme. Primitiva!'
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Foto: screenshoot/Instagram

Hana Hadžiavdagić pratila je utakmicu hrvatske nogometne reprezentacije, no čini se kako nisu svi oduševljeni njenim navijanjem

Admiral

Bosanskohercegovačka influencerica Hana Hadžiavdagić pratila je utakmicu Hrvatske protiv Paname koja se igrala danas u jedan sat iza ponoći, a na svom Instagram profilu otkrila je kako je u Istri te da tamo sa svojim prijateljima navija za Hrvatsku.

Foto: screenshoot/Instagram

Svoje obožavatelje počastila je i objavom uz bazen vile gdje odmara, a obukla je dres hrvatske reprezentacije koji je ukombinirala s crvenim kupaćim.

No, čini se kako nisu svi bili oduševljeni navijanjem. Kako je napisala na Instagram storyju, susjedi su joj pozvali policiju. 

Foto: screenshoot/Instagram

- Dakle, pošteni susjedi, velike patriote zvali su policiju jer smo puštali navijačke pjesme i jer čekamo igru naše Hrvatske i Vatrenih - napisala je. 

- Da napomenem, tu smo od subote. Niti jednu večer nismo puštali muziku i išlo se spavati u 22. Preko dana smo bili više nego pristojni. BEZOBRAZLUK I PRIMITIVA. Apeliram POLICIJU da zaštiti ljude i turiste koji su došli navijati za repku od ovakvih ljudi koji su očito protiv Hrvatske i TURIZMA u zemlji kojoj žive. HVALA - nadodala je zaključno te je i navela kako se nalazi u selu Pintori

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Podsjetimo, Hana je rođena u Sarajevu, ali već duži niz godina Živi u Zagrebu sa suprugom Tarikom. Na njezinim društvenim mrežama može se vidjeti kako voli navijati za hrvatsku reprezentaciju, ali i onu BiH, koja se uspjela plasirati na ovo Svjetsko prvenstvo. 

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