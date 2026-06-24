Hana Hadžiavdagić: 'Susjedi su zvali policiju jer smo puštali navijačke pjesme. Primitiva!'

Bosanskohercegovačka influencerica Hana Hadžiavdagić pratila je utakmicu Hrvatske protiv Paname koja se igrala danas u jedan sat iza ponoći, a na svom Instagram profilu otkrila je kako je u Istri te da tamo sa svojim prijateljima navija za Hrvatsku.

Foto: screenshoot/Instagram

Svoje obožavatelje počastila je i objavom uz bazen vile gdje odmara, a obukla je dres hrvatske reprezentacije koji je ukombinirala s crvenim kupaćim.

No, čini se kako nisu svi bili oduševljeni navijanjem. Kako je napisala na Instagram storyju, susjedi su joj pozvali policiju.

Foto: screenshoot/Instagram

- Dakle, pošteni susjedi, velike patriote zvali su policiju jer smo puštali navijačke pjesme i jer čekamo igru naše Hrvatske i Vatrenih - napisala je.

- Da napomenem, tu smo od subote. Niti jednu večer nismo puštali muziku i išlo se spavati u 22. Preko dana smo bili više nego pristojni. BEZOBRAZLUK I PRIMITIVA. Apeliram POLICIJU da zaštiti ljude i turiste koji su došli navijati za repku od ovakvih ljudi koji su očito protiv Hrvatske i TURIZMA u zemlji kojoj žive. HVALA - nadodala je zaključno te je i navela kako se nalazi u selu Pintori

Podsjetimo, Hana je rođena u Sarajevu, ali već duži niz godina Živi u Zagrebu sa suprugom Tarikom. Na njezinim društvenim mrežama može se vidjeti kako voli navijati za hrvatsku reprezentaciju, ali i onu BiH, koja se uspjela plasirati na ovo Svjetsko prvenstvo.