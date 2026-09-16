Hanka Paldum dobila je svoju lutku 'Hankicu' koja nosi poruku

Hanka Paldum dobila je svoju ručno izrađenu lutku nazvanu 'Hankica' i inspiriranu jednim od pjevačicinih najupečatljivijih modnih izdanja sa ovogodišnjeg, 32. Sarajevo Film Festivala.

- Za ovogodišnji SFF nosila je ogrtač sa motivom Palestine. Iznijela ga je hrabro, dostojanstveno i glasno. Zbog toga je u mojim očima postala još veća - napisali su na Instagram profilu kreatori lutkice, brend Pepetuška. Paldum je na četvrtoj večeri festivala nosila crno-bijelu kombinaciju na čijoj je poleđini bila karta Palestine, ispunjena uzorkom kefije. Iz Pepetuške su kazali su kako im je ovaj rad jedan od najposebnijih jer nosi važnu poruku.

- Hvala na iznenađenju koje nije samo poklon, nego uspomena koja će ostati. Uspjele ste jednu malu lutkicu pretvoriti u nešto toliko posebno i osobno - poručila je pjevačica.

Filmske zvijezde i ostali uzvanici prošetali drugim crvenim tepihom četvrtog dana Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Svoju lutku ima i Lepa Brena koja ju je dobila 1990. godine, a inspirirana je njenim kostimom iz spota 'Hajde da se volimo', dok lutka Tatjane Matejaš Tajči nosi njenu prepoznatljivu narančastu haljinu sa nastupa na Jugoviziji 1990.

