Hanka Paldum dobila je svoju ručno izrađenu lutku nazvanu 'Hankica' i inspiriranu jednim od pjevačicinih najupečatljivijih modnih izdanja sa ovogodišnjeg, 32. Sarajevo Film Festivala.
Hanka Paldum dobila je svoju lutku 'Hankicu' koja nosi poruku
Hanka Paldum dobila je svoju ručno izrađenu lutku nazvanu 'Hankica' i inspiriranu jednim od pjevačicinih najupečatljivijih modnih izdanja sa ovogodišnjeg, 32. Sarajevo Film Festivala.
- Za ovogodišnji SFF nosila je ogrtač sa motivom Palestine. Iznijela ga je hrabro, dostojanstveno i glasno. Zbog toga je u mojim očima postala još veća - napisali su na Instagram profilu kreatori lutkice, brend Pepetuška. Paldum je na četvrtoj večeri festivala nosila crno-bijelu kombinaciju na čijoj je poleđini bila karta Palestine, ispunjena uzorkom kefije. Iz Pepetuške su kazali su kako im je ovaj rad jedan od najposebnijih jer nosi važnu poruku.
- Hvala na iznenađenju koje nije samo poklon, nego uspomena koja će ostati. Uspjele ste jednu malu lutkicu pretvoriti u nešto toliko posebno i osobno - poručila je pjevačica.
Svoju lutku ima i Lepa Brena koja ju je dobila 1990. godine, a inspirirana je njenim kostimom iz spota 'Hajde da se volimo', dok lutka Tatjane Matejaš Tajči nosi njenu prepoznatljivu narančastu haljinu sa nastupa na Jugoviziji 1990.
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