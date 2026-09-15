Nakon dana provedenih uz more, pjevačica je odmor nastavila na Rtnju. Smjestila se u hotelu, a vrijeme je kratila i u jacuzziju. Ondje je pozirala u ljubičastom kupaćem kostimu s pićem u ruci
Neda Ukraden (76) pozirala je u kupaćem u jacuzziju: 'Ma od Photoshopa svi dobro izgledaju'
Zbogom, more, odoh u planine! Rtanj, Ramonda - odmor za dušu i tijelo. Naša ljubazna Jadranka, divna domaćica!, poručila je Neda Ukraden (76). Nakon dana provedenih uz more, pjevačica je odmor nastavila na Rtnju. Smjestila se u hotelu, a vrijeme je kratila i u jacuzziju. Ondje je pozirala u ljubičastom kupaćem kostimu s pićem u ruci.
S balkona joj se pružao pogled na bazene i zelenilo, a društvo joj je pravio i njezin jorkširski terijer. Za šetnju hotelom odabrala je bijelu košulju, hlače s uzorkom i široki smeđi remen.
Njezin izgled ubrzo je postao tema među pratiteljima. Dok su joj jedni nizali komplimente, drugi su se osvrnuli na obradu fotografija.
- Neda je izvanvremenska kraljica, zvijezda, ali zaista nema potrebe za Photoshopom - napisala je jedna pratiteljica.
- Od Photoshopa svi dobro izgledaju - dodala je druga.
Neda je 16. kolovoza proslavila 76. rođendan. Dio ljeta provela je u Lepetanima u Crnoj Gori.
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