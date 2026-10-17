Hanka Paldum izgubila se na putu do zgrade Nove TV, pa za pomoć zamolila policajca

Krenula je na snimanje podcasta, a zamalo završila u Karlovcu! Hanka Paldum izgubila se na zagrebačkim prometnicama dok je pokušavala pronaći zgradu Nove TV. Navigacija ju je uporno vodila u pogrešnom smjeru, a pjevačica je u jednom trenutku izgubila strpljenje.

- Sve se nešto zapetljalo, lutala sam, lutala, kao da sam prvi put došla u Zagreb. Sve mi je to nekako modernistički, a ja volim sve što je jednostavno - ispričala je kroz smijeh u podcastu 'Nema labavo by IN magazin'.

Umjesto na snimanje, navigacija ju je usmjeravala prema Lučkom i Karlovcu.

- I tako sam, lutajući, nekako završila tko zna gdje. Odveze me prema Lučkom, pa prema Karlovcu… A navigacija samo govori: 'Vraćajte se nazad!' A ja kažem: 'Mrš!' - prisjetila se.

Foto: Jurica Galoic/POSEBNA PONUDA

Kad je napokon ugledala zgradu Nove TV, pomislila je da je njezinim mukama došao kraj. No nije znala kako doći do ulaza pa je odlučila zaustaviti policajca i zamoliti ga za pomoć.

- Vidim TV Novu, stoji ono ogromno slovo. Priđem policajcu i kažem: 'Molim vas, pomozite mi.' On kaže: 'Izvolite.' A ja njemu: 'Odvezite me, molim vas, na TV Novu.' Kaže mi: 'Pa tu vam je.' A ja kažem: 'Ne mogu, ne znam. Hajde, molim vas, vozite ispred mene, a ja ću za vama' - prepričala je Hanka.

Policajac joj je pomogao pronaći put, a njegova ljubaznost toliko ju je oduševila da bi s njim rado ostala u kontaktu.

- To je jedan divan čovjek. Ja bih mu, kad bih imala njegov telefon, nekad čestitala rođendan ili neki blagdan, ili tek tako, da se jednostavno s ljudima povezujemo, da komuniciramo, da ljude prigrlimo - poručila je pjevačica.

Zagreb: Koncert Hanke Paldum u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim o neobičnom dolasku na snimanje, Hanka je u podcastu govorila o svojoj karijeri, zaradi tijekom 70-ih i 80-ih godina, odnosu s djecom te pokojnim prijateljima s estrade, među kojima su Halid Bešlić, Toma Zdravković, Kemal Monteno i Davorin Popović.