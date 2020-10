Hanu i Frana okrivili da su bili skupa, Paula ih je raskrinkala: 'Lažete oboje, seksali ste se...'

Gledatelji su postavljali pitanja kandidatima 'Zadruge' te su pitali Hanu koliko je dugo bila s Franom. Ona je odgovorila da nisu bili u vezi i da su se samo jednom poljubili, na što je Paula rekla da je čula da su se seksali

<p>Prava drama odvija se među natjecateljima iz Hrvatske u srpskom reality showu 'Zadruga'. U vili realityja nalaze se <strong>Hana Rodić</strong> (23), <strong>Paula Hublin</strong> (21) i <strong>Fran Pujas</strong> (22). U showu postoji rubrika 'Pitanja gledatelja', koja potom voditelj <strong>Milan Milošević</strong> (43) postavlja natjecateljima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić ušla u Zadrugu</strong></p><p>Milan je Hanu upitao koliko je dugo bila u vezi s Franom, budući da se javio njegov prijatelj koji je rekao da su jednom bili skupa u iznajmljenom stanu. Hana je negirala da je ikada bila u vezi s Franom.</p><p><strong>HANA RODIĆ NA POLIGRAFU:</strong></p><p>- Da, mi smo se samo jednom poljubili, a to je bilo prije mog dečka. Sad ću vas sve pitati, da ste brojali svakog s kim ste se poljubili, koliko onda veza vi imali? Ja sam se poljubila s njih šest, uključujući i Frana - rekla je Hana. </p><p>Fran ju je podržao.</p><p>- Tamo je bilo više ljudi, nismo bili sami. Nas dvoje smo imali samo jedan poljubac prije dvije i pol godine - rekao je Fran. </p><p>Tada se priča rasplela i upleli su se drugi kandidati.</p><p>- To je od samog ulaska Hane nas kopkalo. Kad je ušla, s Paulom kao ništa, a s Franom sve najbolje. *Ja sam našao metodu da mi priznaju da je nešto bilo s njima. Oni su se više puta viđali i susretali, a onda mi je Fran potvrdio. Jednom sam pred Franom izjavio 'što je ova Hana lijepa, ali kažu da se ovakve djevojke seksaju kao daske', a Fran je to potvrdio - rekao je natjecatelj Marko Đedović. </p><p>Hana je potom cimerima iz vile pokušala objasniti situaciju u kojoj je došlo do poljupca.</p><p>- Mene je bivši varao, bila sam jako loše. On mi se našao tu, u stanu, i tada se dogodio poljubac. Popila sam malo i to je bilo to - branila se Hana, koja i dalje negira da je bilo nešto više od poljupca.</p><p>U priču se ubacila i Marija Kulić koja je automatski napala Hanu.</p><p>- Što si ti? Ti si onda najgora ovdje. Ja ovo što sam čula, da si se ti ljubila s Franom jer je tebi bilo teško, to je strašno. Neka sada na tulume donesu malo više alkohola pa će svi vidjeti - rekla je Marija povišenim tonom. </p><p>Zatim se oglasila i Franova bivša djevojka Paula Hublin, koja je dosad mirno slušala i osmjehivala se.</p><p>- Ne vjerujem da su se samo poljubili jer mi je rekao da su se samo družili, a onda sam ga sedamnaest puta pitala da mi kaže i nikada mi nije priznao. Zato kažem, on laže za to, a sada i oni lažu za ovo. I ljudi su mi, dok si ti Frane bio u zatvoru, rekli da ste se seksali - rekla je Paula. No Fran i Hana i dalje demantiraju ova šuškanja...</p>