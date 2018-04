Hardal: Volim istu glumicu koju sam u seriji zaveo i odbacio...

U seriji sam zaveo Bade, odbacio je i požalio. Privatno sam se zaljubio u Hiru i uz majku ona je najvažnija žena u mom životu, kaže Berkay Hardal (22).

Turskoga glumca gledamo u seriji Nove TV “Istanbulska nevjesta” u kojoj igra najmlađeg člana obitelji Boran, Murata. Na setu je upoznao Hiru Koyuncuoglu koja glumi fatalnu sluškinju Bade, a koja se fatalnom pokazala i u Muratovu privatnom životu. Berkay ne skriva da je ona njegova prva ljubav, a dodaje i da je ljubav njegova života. Nakon nepunih godinu dana veze upoznao ju je s majkom. Zajedničkim fotografijama rado se hvali na društvenim mrežama.

- Dok je nisam upoznao, nisam znao što je ljubav. Sada znam da je to onaj osjećaj kada se uz voljenu osjećaš kao da si kod kuće, da baš tu pripadaš - rekao je Berkay. Često ih se zajedno može vidjeti po restoranima i klubovima Istanbula. Ne izlaze isključivo na mondena mjesta, Hira čak kaže da ih izbjegava jer se ne smatra dijelom danas mondenog Istanbula.

- Ona ne voli mjesta na koja se dolazi samo da bi bio viđen. Ne želi biti dio društva u kojemu se sve vrti oko starleta i manekenki. Smatra da glumci danas nemaju ugled kakav zaslužuju - rekao je Berkay.

Foto: promo

Mladi par sl obodno vrijeme voli provoditi po manje razvikanim mjestima te uživaju u dugim šetnjama. Rado odlaze na utrke konja, vole gledati tenis i rukomet. Često spremaju večere za prijatelje i u kućnoj atmosferi druže se sa svojim obiteljima. Berkay živi s roditeljima u Istanbulu, gdje je i rođen. O sebi kaže da je miran i staložen, a za Hiru tvrdi da ima žestoku narav, da je temperamentna, ali i svojeglava. I baš to ga je, ističe, privuklo jer se suprotnosti privlače.

- Volim njezine mušice jer njima mi pokazuje da ima svoje ‘ja’. Hira zna što hoće i uvijek pronađe način kako će to dobiti - rekao je Berkay. Glumac dodaje da će cijeli život biti zahvalan agentici za traženje talenata koja ga je pronašla na društvenim mrežama. Zahvaljujući njezinoj upornosti, danas ima 200.000 pratitelja.

Foto: promo

- Ponudila mi je da me zastupa. I prije su mi nudili da snimam reklame ili neke manje uloge. Sve sam odbijao jer sam htio učiti i fakultet privesti kraju. Agentica mi je ponudila ugovor na godinu dana i rekla da sigurno prolazim na audiciji. Istaknula je da je to visokobudžetna serija te nakon razgovora s roditeljima i prijateljima shvatio sam da je to prilika koja se ne propušta. Imao sam veliku tremu kad sam dolazio na audiciju, a ispalo je da je agentica bila u pravu. Dobio sam ulogu Murata - priča.

Ističe da mu je od prvog dana na snimanjima divno. S kolegama koji glume uz njega tri brata, s nevjestama, ali i s autoritativnom majkom na sceni i izvan nje lijepo se slaže.

- Ne samo da su odlični glumci, oni su i divni ljudi. Jako je zabavno s njima provoditi vrijeme u pauzama, čavrljati. Mislim da sam veliki sretnik jer sam dio te ekipe - kaže glumac i dodaje da se posebno Guven Murat Akpinar, koji u seriji igra Osmana, s puno ljubavi i pažnje odnosi prema njemu. Berkay je uvjeren da se ni rođeni brat, da ga ima, s toliko topline ne bi odnosio prema njemu.

Foto: promo

- Ulazak u seriju mi je promijenio život, moje poglede na obitelj, ljubavne odnose i unio je mnoge pozitivne promjene. Ne smetaju mi obožavatelji, baš suprotno. Gledaju seriju i zavoljeli su glavne junake, pa je prirodno da nas žele i upoznati. Svaki put stanem, popričam, slikam se, nikad mi to ne bude teško - priča Berkay, kojemu je jako važno da ga publika cijeni i voli. Novinski napisi o njemu su pozitivni, sve što čuje ili pročita o sebi je dobro, pa glumac smatra da je i njegova karijera, već s prvom ulogom, krenula u jako dobrom smjeru.

Svjestan je da omiljenost kod publike i slava podrazumijevaju odgovornost, a glumac tvrdi da će se znati nositi sa svime.

Foto: promo

- Iako sam sin jedinac, nisam razmažen. Moji su me od malih nogu učili odgovornosti. Kao i većina muške djece, i ja sam sanjao o tome da odjenem nogometni dres kluba za koji navijam. U nogometu sreća nije bila na mojoj strani, ali u glumi jest. Moj stric i otac Bajram bili su profesionalni nogometaši, a i ja sam igrao u juniorima NK Fenerbahçe. Onda se dogodila teška ozljeda zgloba zbog koje sam morao odustati od nogometa. Sport je najbolji učitelj odgovornosti, tamo nema muljanja, izbjegavanja, varanja. Ili treniraš ili ne. Ili imaš rezultate ili nemaš - priča Berkay.

Dvije godine nakon što se morao povući iz nogometa, upisao je studij ekonomije, koji je sad zbotg “Istanbulske nevjeste” na čekanju. Tad se dogodio poziv agentice koja mu je promijenila život. Berkay kaže da raširenih ruku prihvaća sve životne izazove.

- Radujem im se, iako ne znam kamo će me život odvesti za koju godinu. Ne mogu sad reći ni hoću li se oženiti ili ne, hoću li snimati u Turskoj ili vani. Nije to ni važno. Bitno je da sam sretan i slutim dobre stvari - priča Hardal, koji sad ozbiljno razmišlja o promjeni fakulteta. Želi upisati glumu.

Foto: promo

- Ako jesam talentiran, ako želim biti kvalitetan glumac, onda mi treba i obrazovanje. Ljepota nije dovoljna. Sreća je zasad na mojoj strani i iskoristit ću to do kraja. Novih ponuda već ima, ali njima se bavi moj menadžer. Ja sam fokusiran samo na glumu jer ovo je prva uloga u kojoj se moram dokazati - svjestan je Berkay.

Glumac ne skriva da ga je uspjeh iznenadio. Mislio je da će biti zapažen, ali ne u mjeri kojoj jest. Mlad i zgodan, privlačan je djevojkama kojima ne smeta što je u vezi s Hirom pa ga zasipaju ljubavnim porukama i ponudama. Berkayu to laska, ali zaljubljen je preko ušiju pa na ponude obožavateljica ne obraća pozornost. Sretan je što se i njegovoj obitelji svidjela Hira. Njegovi roditelji vole joj ugoditi, a i Berkay voljenoj rado sprema razne specijalitete.

Foto: promo

- Oduvijek me je zanimalo sto stvari. Uz strica i oca zavolio sam nogomet, a s majkom sam kao dječak često bio u kuhinji. Naučila me kako spremati jela koja je kuhala tati i meni. Radim najbolje ćufte u Istanbulu - našalio se glumac.

Obitelj i prijatelji, pak, tvrde da je nenadmašiv u spremanju kanafaha, tradicionalne poslastice s kadaifom i sirom. Ugostio je i ekipu iz serije, a Ipek Bilgin, koja u seriji glumi njegovu majku, sultaniju Esmu, rekla je da ukusnije slastice nikad nije jela.

Foto: promo

- Nahvalila me je kao da sam joj rođeni sin - rekao je Berkay i dodao da su svi susjedi bili na prozorima kad mu je ekipa “Istanbulske nevjeste” došla kući.

- Teško mi je naviknuti se na to da i susjedi sad u meni gledaju slavnu osobu, da njihova djeca traže selfieje sa mnom - rekao je Berkay.

Berkay je ekipu ‘Istanbulske nevjeste’ ugostio kod kuće i sam im spremao jela