Obavijesti

Show

Komentari 0
NEOBIČAN SPOT

Hari Rončević u spotu pokazao suprugu s kojom je 47 godina, ali i robota iz budućnosti

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Hari Rončević u spotu pokazao suprugu s kojom je 47 godina, ali i robota iz budućnosti
13
Foto: Youtube Sceenshot

U novoj pjesmi "Bajka za dvoje" opisao je što osjeća prema supruzi, a cijela priča započinje s robotom koji se nalazi u 3100. godini u Parizu

Nova pjesma “Bajka za dvojeHarija Rončevića zapravo je ljubavna priča o čak četiri desetljeća braka njega i supruge Nelsi. Emotivna ljubavna balada dodatno dobiva na snazi kada se pri kraju spotu pojavi i sama supruga koja bezbrižno sjedi na udobnoj stolici na plaži uz Harija, dok se iza njih vide obiteljske fotografije koje donose brojne uspomene.

No ono što iznenađuje u sporu je sami početak. Naime, radnja je smještena u 3100. godinu, a prikazuje futurističkog robota na pješčanim dinama u Parizu, gradu ljubavi. Robot dolazi do stola na kojem se nalazi foto album naziva 'Bajka za dvoje' te ga otvara i počinje gledati. U tom trenutku radnja seli u sadašnjost, gdje Hari pjeva o svojoj ljubavi, uz more i niz obiteljskih fotografija. 

POGLEDAJTE SPOT:

Na kraju ponovno vidimo robota, ovog puta zatvara album, smiješi se te mu se upali 'srce', odnosno crveno svjetlo na mjestu gdje se ljudima nalazi ovaj organ koji simbolizira ljubav.

Spot je spoj prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, a poruka koja se provlači je vječna ljubav. Prošlost je prikazana kroz prisne obiteljske fotografije, sadašnjost su Hari i supruga Nelsi uz more, dok se u budućnosti nalazi robot koji kroz foto album spoznaje njihovu ljubavnu priču. 

Rončević je za 24sata otkrio da su obitelj i ljubav prema supruzi Nelsi temelj iz kojeg crpi snagu za stvaranje, a upravo je njima posvetio i ovu pjesmu koju će predstaviti publici na Zagrebačkom festivalu.

​- Posebna priča je da smo ja i supruga zajedno u braku već četrdeset godina. Ove godine ćemo proslaviti četrdeset godina, pa mislim da je to posebna priča - otkrio je Rončević i dodao:

​- Prije toga smo se znali, sedam godina smo bili momak i cura. Tako da sam u pjesmi "Bajka za dvoje" opisao to što osjećam za nju - zaključio je pjevač.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026