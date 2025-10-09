Haris Džinović odgodio koncert zbog smrti Halida Bešlića

Koncert se odgađa zbog tužne vijesti o smrti velikana naše muzičke scene, Halida Bešlića. U znak poštovanja prema njegovom liku i djelu, odlučeno je da se termin pomjeri kako bismo svi imali priliku da se dostojanstveno oprostimo od čovjeka koji je obilježio generacije, poručili su organizatori koncerta Harisa Džinovića na Jahorini.

Koncert je trebao biti u petak, ali novi datum bit će objavljen naknadno.

Džinović se od kolege i prijatelja Halida oprostio putem društvenih mreža.

- Ali znam zasigurno da je otišla jedna velika ljudska gromada, po svim segmentima velike ljudske dobrote, drugarstva i mnogih lijepih stvari koje su ga krasile. Bio je pjevač koji je obilježio epohu i sa najviše hitova koji će zauvijek ostati upamćeni. Tvojom smrću, svi smo jako ožalošćeni kao i cijela svjetska javnost koja te je poznavala. Mirno mi počivaj dragi moj Haldane... Zauvijek tvoj Haris - napisao je.

Beograd: Haris Džinović održao je koncert u Dva Jelena | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Legendarni pjevač preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom.

Komemoracija za pjevača bit će u ponedjeljak, 13. listopada. Oproštaj od Halida započet će u 11 sati u Narodnom kazalištu Sarajevo, gdje će se prijatelji, kolege i obožavatelji oprostiti od glazbene legende.

Dženaza-namaz (posebna pogrebna molitva u islamskoj tradiciji) bit će klanjana nakon podne-namaza (molitva koja se klanja u podnevnom terminu), u 13:30 sati, ispred Begove džamije. Nakon toga uslijedit će dženaza (islamski pogrebni obred) i pokop na Gradskom groblju Bare oko 14:30 sati.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)