Miroslav Levak pohvalio se uspjehom, bivša supruga Indira brzo pokazala što misli o tome

Poduzetnik Miroslav Levak, inače bivši suprug pjevačice Indire Levak, na društvenim mrežama se pohvalio novim poslovnim pothvatom, a javnost je zaintrigirao jedan detalj. Na novom uspjehu čestitala mu je bivša supruga, a u komentarima je ostavila emotikone pljeska.

Miroslav i Indira vjenčali su se u lipnju 2014. nakon godinu dana veze, a ona je često isticala kako je osvojio upravo izgledom, ali i time što je bio 'genijalan suprug, najbolji prijatelj i ljubavnik'. Nakon gotovo 10 godina zajedničkog života, njihova je ljubavna priča ipak završila razvodom 2024. godine.

No Indira je često od tada u javnosti govorila kako njih dvoje i dalje dobro funkcioniraju jer je on čovjek na kojeg se može osloniti.

- Samo ću reći Miroslav i ja smo tijekom svih ovih godina izgradili jednu sinergiju u poslu, on odlično radi svoj posao, možda i najbolje jer je uistinu snalažljiv, taktičan i ljudi ga vole na terenu jer ima dobru komunikaciju s klijentima. Tu smo sjajan tim i tako će ostati jer pobjednički tim se ne mijenja - ispričala je lani Indira za Net.hr.

Ljubav se možda promijenila, ali poštovanje i prijateljstvo ostali su čvrsti.

Prije Miroslava, pjevačica je bila u s Narcisom Mujkićem. Vjenčali su se 2001., a razveli nakon devet godina.