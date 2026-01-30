Haris Džinović ponovno ljubi? Srpski mediji povezuju ga s beogradskom poduzetnicom

Glazbenik Haris Džinović (74) nakon razvoda od Meline ponovo ljubi i to uspješnu beogradsku poduzetnicu koja je od njega mlađa 20 godina, piše Blic.rs. Navode kako se zaljubljeni par upoznao u jednom restoran.

Prema pisanju srpskih medija, par se upoznao u prestižnom ribljem restoranu na Senjaku, nedaleko od Harisove vile, gdje je njihovo poznanstvo brzo preraslo u nešto više.

Beograd: Haris Džinović nastupio je u restoranu Dva jelena | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Haris je teško podnio kraj prethodnog braka, o čemu je i sam više puta govorio. Neko vrijeme ljubav ga nije zanimala, sve dok susret sa zgodnom brinetom nije došao sasvim neočekivano. Harisa je odmah osvojila prirodna ljepota i šarm, a njihovo prijateljstvo uskoro je preraslo u ozbiljnu vezu - otkrio je za srpske medije izvor blizak pjevaču.

Osim toga, pišu kako njegova nova partnerica uspješno vodi svoje poslove te je poznata u beogradskim poslovnim krugovima. Upravo su njena samostalnost i uspjeh privukli pjevačevu pozornost.

- Radi se o uspješnoj i ambicioznoj ženi koja ima svoj novac i jasno postavljene ciljeve. Harisu se sviđa njena neovisnost. Njihova veza je u posljednje vrijeme definitivno prešla na viši nivo - zaključuje izvor za Informer.

Dubrovnik: Haris Džinović i Melina Galić na svečanoj večeri | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Prije dvije godine, Džinović je službeno okončao brak s Melinom, pritom je javno iznio teške optužbe na njezin račun. Iako se Melina toga dana nije pojavila na sudu, njezin bivši suprug tvrdio je da se kretala u društvu žena upitnog morala i problematične prošlosti.

- Ona je jedan period bila potpuno u redu, nešto se dogodilo s njom. Neki kvrc u glavi. Puno druženja sa ženama sumnjive prošlosti i morala. Ukazao sam joj na sve to, ona je rekla da nije to tako. Rijetko postoji žena koja prizna svoju krivnju i ispriča se, prizna svoju pogrešku. Ona se nikad nije ispričala - ispričao je.