Obavijesti

Show

Komentari 1
OBITELJSKA DRAMA

Haris Džinović opleo po bivšoj ženi i kćeri: 'Dvije zvijezde ne mogu biti pod istim krovom'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 1 min
Haris Džinović opleo po bivšoj ženi i kćeri: 'Dvije zvijezde ne mogu biti pod istim krovom'
4
Dubrovnik: Haris Džinović i Melina Galić na svečanoj večeri | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

U emotivnom intervjuu Haris je priznao da mu razvod nije bio lagan, ali da ga je prihvatio mirno. Otkrio je da nije u dobrim odnosima ni s kćeri Đinom

Bosanskohercegovački glazbenik Haris Džinović (74) ponovno je progovorio o razvodu od modne dizajnerice Meline Džinović (44), naglasivši da je cijeli proces protekao mirno i dostojanstveno, unatoč velikoj medijskoj pažnji. U emisiji 'Premijera - vikend specijal', Haris se osvrnuo i na svoju sada već poznatu izjavu 'Ja sam kriv samo što sam davao', koja je postala pravi internetski hit. 

- Danas je svega za dva dana dosta. Tako i mog života. Iskreno, dvije zvijezde su previše u jednoj kući. Samo je jedna prava zvijezda, a druga umišljena. Moj razvod je bio civiliziran. Moje izjave su postale viralne, ali u braku je kod mene sve bilo lagano. Sve se moglo. Nisam davao samo novac. Davali smo oboje. Možda sam joj dosadio. Svatko ima svoje razloge. Ako kaže da više ne želi sa mnom, to je to. Porodicu je teško stvoriti, ali lako rastaviti - započeo je. 

ZNAK POŠTOVANJA Haris Džinović odgodio koncert zbog smrti Halida Bešlića
Haris Džinović odgodio koncert zbog smrti Halida Bešlića

Otkrio je i da mu razvod nije bio lak, iako je, kako kaže, emocije uspješno držao pod kontrolom.

- Moram reći da nisam bolovao razvod. Kontrolirao sam sebe, iznio sam to lako, iako nije bilo lako - priznao je Džinović. 

Foto: YouTube

Govoreći o obitelji, otkrio je da s kćeri Đinom trenutačno nije u najboljim odnosima.

- Možda njoj ništa nije falilo. Možda nema što za reći, pa je bolje da šuti. Nikada nije htjela razgovarati o borbi za brak. Nisam ni s kćeri u normalnim odnosima. Nigdje nije savršeno, ni u jednoj obitelji - istaknuo je Haris. 

NEPOZNATI DETALJI Tko je zaručnik Meline Džinović? Živi u luksuznom stanu, ima milijune i jahtu dugu 48 metara
Tko je zaručnik Meline Džinović? Živi u luksuznom stanu, ima milijune i jahtu dugu 48 metara

Podsjetimo, njegova bivša supruga Melina nedavno je uplovila u novu vezu s imućnim poduzetnikom iz Monaka, s kojim se i zaručila. Mediji su ranije objavili da njezin novi partner ima dijete s mladom Ukrajinkom, rođeno u lipnju ove godine.

Foto: Antonio Ahel/ATAIMages/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...
GOLIŠAVA IZDANJA SLAVNIH

FOTO Cure, sve vam se vidi! Ove slavne dame vole 'gole haljine', ali ne nose gaćice i grudnjake...

Neke slavne žene pojavile su se u haljinama koje ne ostavljaju gotovo ništa mašti. Njihova odvažnost izaziva milijune pogleda, paparazzi kaos i svjetsku pozornost...
Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'
UOČI KONCERATA U ARENI

Saša Matić za 24sata: 'Kod kuće sam tata, a ne zvijezda. Moje su kćeri uvijek bile skromne...'

Regionalni pjevač 5. i 6. prosinca stiže u zagrebačku Arenu, u kojoj će pjevati pred tisućama obožavatelja. Pripreme traju, a najviše ga brine ‘jet lag’ jer stiže ravno iz Amerike
Laura se javila s Tajlanda: Moj posao mi puno znači, a život treba živjeti punim plućima
POZDRAVILA JE SVE

Laura se javila s Tajlanda: Moj posao mi puno znači, a život treba živjeti punim plućima

Iako je kratko na Tajlandu, oduševila je ljubitelje ovog natjecanja za ljepotu. Ispod videa ljudi joj šalju poruke podrške, broj pratitelja na Instagramu joj raste, a neki joj predviđaju visok plasman

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025