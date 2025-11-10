Haris Džinović opleo po bivšoj ženi i kćeri: 'Dvije zvijezde ne mogu biti pod istim krovom'

Bosanskohercegovački glazbenik Haris Džinović (74) ponovno je progovorio o razvodu od modne dizajnerice Meline Džinović (44), naglasivši da je cijeli proces protekao mirno i dostojanstveno, unatoč velikoj medijskoj pažnji. U emisiji 'Premijera - vikend specijal', Haris se osvrnuo i na svoju sada već poznatu izjavu 'Ja sam kriv samo što sam davao', koja je postala pravi internetski hit.

- Danas je svega za dva dana dosta. Tako i mog života. Iskreno, dvije zvijezde su previše u jednoj kući. Samo je jedna prava zvijezda, a druga umišljena. Moj razvod je bio civiliziran. Moje izjave su postale viralne, ali u braku je kod mene sve bilo lagano. Sve se moglo. Nisam davao samo novac. Davali smo oboje. Možda sam joj dosadio. Svatko ima svoje razloge. Ako kaže da više ne želi sa mnom, to je to. Porodicu je teško stvoriti, ali lako rastaviti - započeo je.

Otkrio je i da mu razvod nije bio lak, iako je, kako kaže, emocije uspješno držao pod kontrolom.

- Moram reći da nisam bolovao razvod. Kontrolirao sam sebe, iznio sam to lako, iako nije bilo lako - priznao je Džinović.

Govoreći o obitelji, otkrio je da s kćeri Đinom trenutačno nije u najboljim odnosima.

- Možda njoj ništa nije falilo. Možda nema što za reći, pa je bolje da šuti. Nikada nije htjela razgovarati o borbi za brak. Nisam ni s kćeri u normalnim odnosima. Nigdje nije savršeno, ni u jednoj obitelji - istaknuo je Haris.

Podsjetimo, njegova bivša supruga Melina nedavno je uplovila u novu vezu s imućnim poduzetnikom iz Monaka, s kojim se i zaručila. Mediji su ranije objavili da njezin novi partner ima dijete s mladom Ukrajinkom, rođeno u lipnju ove godine.

