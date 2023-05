Harrison Ford stigao u Cannes sa suprugom: Biste li danas prepoznali slavnu Ally McBeal?

Holivudski glumački par Harrison Ford (80) i Calista Flockhart (58) nakon dugo vremena zajedno su se prošetali crvenim tepihom na filmskom festivalu u Cannesu, gdje se prikazivala premijera Fordovog filma 'Indiana Jones and the Dial of Destiny'.

Glumica je za ovu svečanu prigodu odabrala dugačku i elegantnu crnu haljinu, a kosu je raspustila i isfenirala u valove. Šminkom je istaknula mladolik izgled, a sve je začinila srebrnim naušnicama. Glumac je nosio klasično odjelo s leptir mašnom.

Foto: Profimedia

Legendarni glumac dobio je zlatnu palmu, najveće priznanje ovog festivala, za životno djelo u filmskoj industriji. Dok su se prije filma prikazivali najslavniji trenutci iz njegove gotovo pedeset godina duge karijere se rasplakao, piše Hollywood reporter.

Foto: Profimedia

Inače, za Forda je ovo poslijednji put da glumi Indianu Jonesa, jednog od svojih najpoznatijih likova. Prvi film o Indiana Jonesu izašao je još 1981., a ovo mu je peti nastavak.

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

Ovaj se slavni par vjenčao 2010., Fordu je Calista treća supruga, a upoznali su se još na dodjeli 'Golden Globe' 2002. godine. Tada je glumac taman prolazio kroz razvod od druge supruge, scenaristice Mellise Mathison, koja je preminula 2015. godine.

Glumac ima ukupno petero djece, dvoje iz prvog braka s Mary Marquardt, dvoje iz drugog, a najmlađeg sina Liama Lockhart (22) Calista je posvojila godinu dana prije nego što je započela vezu s Harrisonom koji ga je potom prihvatio kao svojeg.

