'Harry i Meghan osjećali su se zapostavljeno, William i Kate nisu im nikad pružali podršku'

U knjizi 'Pronalazak slobode: Harry i Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji' otkrit će se mnoge pikanterije iz života kraljevske obitelji koje će uzdrmati dvor

<p>Dnevne novine The Times od subote objavljuju isječke iz dugoočekivane knjige 'Pronalazak slobode: Harry i Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji'. Riječ je o štivu koje će uzdrmati britanski dvor i razotkriti detalje o odnosima između članova kraljevske obitelji. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Meghan i Harry su najplaćeniji celebrity par</strong></p><p>Prema dosad objavljenim ulomcima, u knjizi se detaljno opisuje zašto su<strong> Meghan Markle</strong> (38) i princ <strong>Harry</strong> (35) smatrali da ih kraljevska institucija ne podržava te rasvjetljava frustracije para zbog palače i medija koji su se nekorektno odnosili prema njima. Šuškalo se kako su Meghan i Harry autorima knjige ispričali svoju stranu priče, ali oni to putem svog glasnogovornika sada demantiraju.</p><p>- Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa nisu intervjuirani i nisu dali doprinos knjizi 'Pronalazak slobode: Harry i Meghan i stvaranje moderne kraljevske obitelji'. Ova se knjiga temelji na vlastitim iskustvima autora kao članova kraljevske službe za medije i vlastitom neovisnom izvještavanju - rekao je glasnogovornik para u izjavi vezanoj uz knjigu čiji je izlazak najavljen za 11. kolovoza.</p><p>Između ostaloga, ova knjiga otkriva i odnose između <strong>Harryja</strong> i princa <strong>Williama</strong> (37) te njegove supruge <strong>Kate Middleton</strong> (38). Navodi se kako njih dvoje nikad nisu dali iskrenu podršku Harryju i Markle. Uz to, prijatelji od Meghan tvrde kako su William i Kate ignorirali sve teškoće vezane uz Harryja i Meghan te kako su odnosi između braće i njihovih supruga ledeni. Navodno je Kate i ignorirala Meghan tijekom njezina posljednjeg kraljevskog angažmana kojim se američka glumica oprostila od britanske kraljevske obitelji.</p><p>Harry je navodno Williama nazvao snobom zbog načina na koji je od početka njegove ljubavne veze s Meghan pričao o njoj. William ju je nazivao 'tom djevojkom' i savjetovao Harryju da ne brza u brak s njom. To ga je tada jako uvrijedilo. Uz to, Meghan i Harry su se osjećali zapostavljeno te su bili frustrirani jer su uvijek imali zadaću obavljati manje važne kraljevske zadatke za razliku od Williama i Kate. Knjiga također otkriva kako su njih dvoje bili ogorčeni jer im je bilo zabranjeno osnivanje vlastitog ureda u Windsoru.</p><p>Tvrdili su da su žrtve, a Meghan se čitava situacija nije sviđala jer se morala odreći svog života radi ulaska u kraljevsku obitelj. Uskoro je doznala kako je nazivaju Harryjevim 'trofejem' koji dolazi s 'popriličnom prtljagom'. U nastavku se navodi kako su Meghan pojedini zaposlenici palače diskriminirali zbog njezine boje kože. Glumičin prijatelj otkrio je i kako Meghan nakon svega nije imala drugog izbora nego maknuti se iz te toksične sredine.</p><p>Poseban odlomak posvećen je i dijelu u kojem Meghan i Harry obavještavaju kraljevsku obitelj kako napuštaju kraljevske dužnosti. Piše kako je Harry tadašnje suočavanje s palačom usporedio sa suočavanjem sa streljačkim vodom, a dodaje se i kako su njih dvoje bili frustrirani zato što se kraljica nije željela nasamo sastati s njima kako bi u miru razgovarali o njihovim zahtjevima. </p><p>- Nakon što su se Harry i Meghan uvjerili da kraljica i Harryjev otac, princ Charles, ne žele baš nikakve promjene i modernizaciju, shvatili su da sve dalje ne bi imalo smisla. Harryjeva želja za promjenom dogodila se tijekom božićnih i novogodišnji blagdana koje su on i Meghan proveli u Kanadi. Princ je tada napokon uvidio da postoji i drugi način života - piše u knjizi.</p><p>Prema pisanju britanskih medija, u knjizi se navodi kako je najveće razočaranje za princa i vojvotkinju uslijedilo je kada su Harryju oduzeta njegova počasna vojna imenovanja. To je bila dodatna potvrda Harryju i Meghan da su ispravno postupili, navodi se u knjizi u kojoj piše da je upravo princ bio glavni pokretač odluke da par napusti dvor i odseli se iz Velike Britanije. Markle mu je bila podrška.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>