Harry ignorirao osobna pitanja, radije je pojeo spermu bakalara

U segmentu showa 'The Late Show with James Jordan' slavni gosti jedu odvratnu hranu kako bi izbjegli odgovore na škakljiva pitanja. Tako su jedni od natjecatelja bili i nekadašnji ljubavni par Harry Styles (25) i Kendall Jenner (24).

U igri 'Spill Your Guts of Fill Your Guts' jeli su odvratnu hranu kada su željeli izbjegnuti neka pitanja, a producenti showa prilično su se dobro zabavili prilikom sastavljanja pitanja budući da su bila poprilično osobna.

Foto: privatni album

Prvo je Harry natjerao bivšu curu da ocijeni i rangira roditeljske vještine svoje slavne rodbine od najboljeg prema najgorem. Tako se na prvom mjestu našao Rob Kardashian (32), a na posljednjem Kourtney (40).

Foto: AURORE MARECHAL/Press Association/PIXSELL

No, pravi je show uslijedio kada je Kendall upitala pjevača koje su pjesme na njegovom novom albumu o njoj. Na to se Harry zacrvenio i nasmijao, a budući da joj je odbio odgovoriti, morao je pojesti spermu bakalara.

- Samo progutaj - poručila mu je Kendall kroz smijeh, a on joj je naposljetku ispljunuo svoj zalogaj.

Jenner i Styles su bili u vezi 2014., a njihova je romansa bila pod velom sve dok ih nisu fotografirali zajedno na odmoru sa svojim obiteljima na Karibima. Unatoč prekidu, ostali su u odličnim odnosima i često se druže.

