Harry otvoreno priznao: 'Želim se pomiriti sa svojom obitelji, no neki ne žele da uspijem...'

U intervjuu za časopis GQ, princ Harry rekao je da se želi pomiriti s obitelji, ali je poručio kako neki ne žele da pomirenje uspije. Vojvoda od Sussexa, koji s bratom Williamom nije razgovarao četiri godine, priznao je da tuguje zbog narušenih odnosa s njim i ocem, kraljem Charlesom. Povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno je, kako je rekao, skrenuo pozornost na obiteljski raskol.

Foto: Chris Jackson/PRESS ASSOCIATION

- Neki ne žele da to uspije. Ja želim da uspije. Uz sve ostalo što se događa u svijetu, najvažnije je pomirenje. To je ključna stvar - rekao je Harry i dodao da ga obiteljski odnosi bole te da mu se ljudi često obraćaju zbog sličnih nesuglasica između braće i sestara ili roditelja i djece. Smatra da bi njegova priča mogla pomoći drugima da riješe vlastite probleme. Pritom je govorio o narušenim odnosima roditelja i djece, uključujući situacije u kojima su djeca udaljena od jednog roditelja.

- Da, naravno da tugujem. Ožiljci ostaju zauvijek, ali ljudi mogu promijeniti način na koji gledaju na stare zamjerke i pokušati ih pustiti - rekao je Harry.

Foto: Anthony Devlin/PRESS ASSOCIATION

Vojvoda je dodao da u svijetu i životima ljudi već ima dovoljno drame te da ne želi nastavljati obiteljske sukobe. Njegova izjava o tome da neki ne žele pomirenje mogla bi se shvatiti kao kritika upućena Williamu, no Harry nije imenovao brata, piše Daily Mail.

*uz korištenje AI-ja