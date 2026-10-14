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ŽIVOT POD STEGOM

Princ Harry pričao o napadajima panike: 'Imao sam osjećaj da se gušim, kao pritisak u prsima'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Princ Harry pričao o napadajima panike: 'Imao sam osjećaj da se gušim, kao pritisak u prsima'
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Foto: Valentyn Ogirenko
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Princ Harry nedavno je progovorio o napadajima panike i stalnom osjećaju gušenja. Odlazak u vojsku opisao je kao savršeno odvraćanje pažnje od vlastitih problema i nakupljene tuge...

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Princ Harry ponovno je podijelio intimne detalje iz svog života u edukativnom serijalu objavljenom početkom listopada. Vojvoda od Sussexa otkrio je kako se godinama borio s napadajima panike, koje je opisao vrlo potresnim i otvorenim riječima.

Suprug Meghan Markle i najmlađi sin kralja Charlesa gostovao je u serijalu na platformi MasterClass. U razgovoru s neuroznanstvenicom dr. Mary-Frances O'Connor istraživao je kemijske učinke tuge na mozak i ljudsko tijelo. Tečaj je snimljen ranije ove godine u Kaliforniji, prije njegovog povratka u Englesku, a Harry se u njemu oslanja na vlastita teška životna iskustva.

Duke and Duchess of Sussex visit to Australia - Day Two
Foto: Jonathan Brady

Tijekom razgovora otkrio je kako su ga napadaji panike redovito pratili u posve uobičajenim životnim situacijama. Čak i na putu do posla, u automobilu, osjećao je snažan pritisak u prsima.

​- Već pri oblačenju obične košulje imao sam dojam da me ovratnik steže, tako da sam doslovno imao osjećaj da se gušim - izjavio je Harry.

OSJEĆA NJENU PRISUTNOST Princ Harry se preko posebne fotografije povezuje s mamom i često joj postavlja jedno pitanje
Princ Harry se preko posebne fotografije povezuje s mamom i često joj postavlja jedno pitanje

Njegovi nedavni istupi izazvali su različite reakcije, pa su ga pojedini kritičari optužili za komercijalizaciju vlastite patnje jer je za sudjelovanje bio plaćen. U serijalu je progovorio i o preseljenju u Kanadu prije sedam godina, kada je doživio slom adrenalina i pao u kratkotrajnu depresiju daleko od strogog dvorskog života.

Harry se prisjetio i djetinjstva obilježenog tragičnim gubitkom majke, princeze Diane, koja je poginula u prometnoj nesreći. Priznao je da pod posebnim pritiskom javnosti gotovo dva desetljeća nakon njezine sahrane nije mogao zaplakati. Zbog toga su ga prolaznici često promatrali sumnjičavo i pitali se kako se doista osjeća u dubini duše.

Royal Salute Polo Challenge
Foto: Yaroslav Sabitov/PRESS ASSOCIATI

​- Svi su znali što mi se dogodilo kao djetetu, pa su me gledali s mišlju o tome jesam li doista dobro - prisjetio se princ.

Odlazak u vojsku u dobi od dvadeset godina opisao je kao savršeno odvraćanje pažnje od vlastitih problema i nakupljene tuge. Tamo je nosio istu uniformu kao i svi ostali te se mogao potpuno posvetiti zadacima koji su se nalazili pred njim na terenu.

​- Taj adrenalin koji donosi vojna služba pomogao mi je i predstavljao mi je supermoć - dodao je Harry govoreći o misiji u Afganistanu.

Ipak, nakon povratka s drugog rasporeda osjetio je veliki pad koji nije mogao kontrolirati. Kada su vojne misije prestale, nestalo je i adrenalina na koji se naviknuo, pa su se snažni napadaji panike brzo vratili u njegovu svakodnevicu.

*uz korištenje AI-ja
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