Harry Potter će nakon dugo godina opet pričati hrvatski

Knjige o voljenom čarobnjaku Harryju Potteru se nakon nekoliko godina vraćaju u Hrvatsku. Sedam popularnih naslova autorice J.K.Rowling (57) stižu u izdanju izdavačke kuće Mozaik, a tko ih je preveo i koji će sve naslovi biti uključeni, saznat ćemo uskoro.

Uz Harryja Pottera, slavnog čarobnjaka iz Hogwartsa, J.K. Rowling autorica je i knjiga za mlade koje su povezane uz svijet čarolije, ali i dječjih knjiga 'The Ickabog' i 'The Christmas Pig'. Napisala je i roman za odrasle 'Casual Vacancy' te kriminalistički serijal 'Cormoran Strike', čiji je šesti nastavak objavljen 'The Ink Black Heart' objavljen prošlog mjeseca.

Inače, prava na tiskanje serijala o Harryju Potteru imao je nakladnik Algoritam, no oni su prava na franšizu izgubili. Knjige o slavnom čarobnjaku znale su se u kompletu prodavati i za više od tri tisuće kuna, piše Jutarnji.hr.

Podsjetimo, Prvo izdanje knjige "Harry Potter i kamen mudraca", s ponekom tiskarskom pogreškom i potpisom autorice J.K. Rowling, ponudit će aukcijska kuća Christie's na privatnoj prodaji u Londonu, a početna cijena djela je 200.000 funta, što je oko 1.8 milijuna kuna.

Izdanje koje se nudi na prodaju jedan je od 500 tvrdo ukoričenih primjeraka knjige tiskane u početnoj nakladi 1997. godine. Tristo ih je poslano u knjižnice.

Knjiga koju prodaje Christie's u sklopu manifestacije "The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition", spada u preostalih dvjesto.

