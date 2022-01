U veljači ove godine započet će snimanje filma 'Weird: The Al Yankovic Story' koji se temelji na biografiji poznatog američkog glazbenika i komičara Alfreda Matthewa Yankovica (62), poznatijeg kao 'Weird Al' Yankovic. Njegov lik u filmu utjelovit će Daniel Radcliffe (32), svima poznat po ulozi Harryja Pottera, piše The New York Times.

Zanimljivo je to da je Amerikanac Al Yankovic zapravo porijeklom s ovih prostora, a obitelj je u Kaliforniju stigla iz Jugoslavije. Glumac Radcliffe zasigurno će imati pune ruke posla kako bi publici vjerno dočarao život slavnog umjetnika.

- The Weird Al film će obuhvatiti svaku točku u životu Yankovica, od njegovog ranog djetinjstva do uspjeha, slave i ljubavnih veza s poznatima - napisali su u priopćenju za medije iz produkcije.

- Kada je moj posljednji film UHF izašao 1989. bio sam jako sretan što mogu reći da smo na rasporedu - rekao je glazbenik koji nije skrivao zadovoljstvo što će njegov lik utjeloviti Daniel Radcliffe.

- Uopće ne sumnjam da je to uloga po kojoj će ga buduće generacije pamtiti - dodao je.

Naime, Weird Al Yankovic postao je popularan tijekom 80-ih i 90-ih godina kada su izašli njegove verzije brojnih svjetski hitovi poput 'Beat It' ('Eat It' u njegovoj verziji) i 'Bad' ('Fat') pjevača Michaela Jacksona. Također, obradio je pjesmu 'Gangsta Paradise ('Amish Paradise') i popularnu 'Party in The USA' ('Party in The C.I.A.) od pjevačice i glumice Miley Cyrus.