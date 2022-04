Harry Styles izbacio novi singl na kojem je radila ukrajinska redateljica: 'Ispunio mi je želju'

Bivši član grupe 'One Direction', Harry Styles (28) objavio je novu pjesmu i spot 'As It Was'. Harry je na njemu radio s poznatom ukrajinskom redateljicom Tanuom Muino (32) za koju je ovo bilo ispunjenje sna, a snimali su ga prošlog mjeseca u Londonu. Harry ovom pjesmom najavljuje novi album Harry´s House' koji izlazi 20. svibnja.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Režirati spot za Harryja Stylesa je za mene bilo ostvarenje sna jer je on moj najdraži izvođač. Snimati ga je bilo gorko-slatko iskustvo jer je to bio jedan od najsretnijih dana u mom životu, ali već drugog dana snimanja, moja domovina Ukrajina je napadnuta tako da možete zamisliti koliko su lude emocije bile tijekom snimanja. S mojim timom iz Ukrajine sam u spot unijela toliko ljubavi i to možete vidjeti na ekranu. To će biti spot koji nikada neću zaboraviti i sad mogu sretno u mirovinu - izjavila je redateljica.

Spot je već sada sakupio više od 14 milijuna pregleda na YouTubeu.

'Harry´s House' biti će treći studijski album Harryja Stylesa i njegovo prvo glazbeno izdanje nakon 2019. godine i uspješnog albuma 'Fine Line'. Svih 13 pjesama potpisuju Kid Harpoon, Tyler Johnson i Mitch Rowland, a snimane su u periodu od 2020. do 2021. u Velikoj Britaniji, Los Angelesu te Tokiju.

Svoj novi hit izvest će na Coachella Festivalu 15. i 22. travnja, a nakon toga i 11. lipnja u Glasgowu na 'Love on Tour', turneji po stadionima i arenama.

