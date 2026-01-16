Obavijesti

VELIKE VIJESTI ZA FANOVE

Harry Styles najavio novi album

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
1
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Na web stranici Harryja Stylesa osvanuli su linkovi za pre-save/pre-add i prednarudžbe novog studijskog albuma koji se zove "Kiss All the Time. Disco, Occasionally"

Popularni pjevač Harry Styles najavio je novi album naziva "Kiss All the Time. Disco, Occasionally". Bit će objavljen 6. ožujka 2026. godine za Columbia Records.

Foto: Instagram

Obožavatelji su prvo preko chata HSHQ-a (Harry Styles Headquarters) dobili audio poruku na kojoj se čuje kako Harry pjeva "we belong together", a onda su na društvenim mrežama glazbenika osvanule nove objave i fotografije s datumom 6. 3. 2026. Na web stranici Harryja Stylesa osvanuli su linkovi za pre-save/pre-add i prednarudžbe novog studijskog albuma koji se zove "Kiss All the Time. Disco, Occasionally".

Album će objaviti 6. ožujka za Columbia Records, a dostupan je u više formata, dok je za ljubitelje vinila dostupno i više boja. Prilikom prednarudžbe albuma, koji će svima biti poslan na kućne adrese na datum izlaska, obožavatelji će dobiti informaciju da kupnjom albuma imaju prednost pri kupnji ulaznica za nadolazeću turneju Harryja Stylesa. To jest, kada budu objavljeni datumi povratničke turneje, dobit ćete poseban kod na mail adrese s koje ste kupili album, a koji ćete koristiti za ekskluzivnu pretprodaju ulaznica.

Ovo je prvi novi album Harryja Stylesa nakon 2022. godine i albuma "Harry’s House", a nadolazeća turneja će biti prva nakon 2023. godine kada je završila "Love on Tour" u talijanskoj Reggio Emiliji. Ono što je za sada poznato jest da četvrti album donosi 12 novih pjesama na kojima je radio s Kidom Harpoonom, kao i na prethodnim albumima.

