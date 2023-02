Harry Styles zgrozio fanove kad je na koncertu pio piće iz svoje tenisice: 'Muka mi je i gušim se'

Prvi koncert britanskog glazbenika Harryja Stylesa (29) u australskom Perthu fanovi još dugo neće zaboraviti. Naime, pjevač je tijekom koncerta izuo svoju tenisicu i u nju natočio piće koje je potom popio pred publikom.

- Ovo je jedna od najodvratnijih tradicija za koje sam ikada čuo - rekao je Styles, prenosi Page Six.

Inače, ovaj neobičan potez je popularizirao vozač Formule 1 Daniel Ricciardo (33).

- Osjećam se kao druga osoba. Sramim se sebe. Čini se tako osobnim. Tako intiman trenutak se dijeli s toliko ljudi. Dugo ću o ovome razgovarati sa svojim terapeutom. Opširno - rekao je pjevač na koncertu.

Mnogi njegovi obožavatelji nisu znali za ovu neobičnu australsku tradiciju. Kada se snimka na kojoj Styles pije iz tenisice počela dijeliti društvenim mrežama, stigli su i mnogi komentari zgražanja.

- Zašto ljudi navijaju, muka mi je; Ne mogu ga braniti u ovome; Ako još jednom vidim snimku Harryja koji pije iz cipele, podivljat ću; Svaki put kad sam vidio ovu snimku bilo je protiv moje volje; Fizički mi je muka i gušim se kad to vidim - neki su od komentara na snimku pjevača koji je umjesto čaše koristio tenisicu.

Podsjetimo, Styles je nedavno dobio nagradu Grammy za najbolji album godine, za album 'Harry's House'. Iako je Beyonce (41) na ovogodišnjoj dodjeli Grammyja oborila rekord s najviše osvojenih nagrada ikad, ipak nije dobila nagradu za najbolji album. Njezin suprug, reper Jay Z (53) se osvrnuo na situaciju i rekao kako je to samo 'marketinška stvar'.

- Uklonio sam se iz procesa i nadao sam se da će to učiniti kako treba. Došlo je do točke u kojoj mislim da je to samo marketinška stvar - rekao je reper za TIDAL.

