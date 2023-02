Podrška bivše cure: Taylor Swift rasplesala se na pjesmu Harryja Stylesa na ceremoniji Grammyja

Pjevač Harry Styles (29) osvojio je Grammyja za album godine, za album 'Harry's House'. Tijekom večeri je i izveo pjesmu 'As It Was' koja se nalazi na albumu, a iz publike mu je najveću podršku pružila bivša djevojka Taylor Swift (33).

Čim je Harry izašao na pozornicu, Taylor se ustala sa stolice. Tijekom cijelog nastupa stajala na nogama i plesala te pjevala u sav glas.

Kako piše Page Six, Taylor je jedina plesala u djelu gdje je sjedila. Video možete pogledati OVDJE.

Foto: DAVID SWANSON/REUTERS

Harry i Taylor viđeni su i kako razgovaraju tijekom dodjele, a oboje su imali osmijeh od uha do uha. Također, kada je Harry otišao primiti nagradu i održati govor, Taylor se ustala i počela pljeskati.

Taylor i Harry bili su u vezi nekoliko mjeseci, od listopada 2012. do siječnja 2013.

Najčitaniji članci